Weilheim Große Ehre: Feuerwehr zeichnet Bürgermeister Arzner mit Ehrenmedaille aus

Der Weilheimer Bürgermeister Roland Arzner wurde ihm Rahmen der Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr für seine Verdienste um die Weilheimer Wehr mit der Deutschen Feuerwehr-Ehrenmedaille am Bande ausgezeichnet.

Weilheim – Herausragender Tagesordnungspunkt der jüngsten Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr Weilheim in der Haagwaldhalle in Remetschwiel war die Verleihung der Deutschen Feuerwehr-Ehrenmedaille an den Weilheimer Bürgermeister Roland Arzner durch den Kreisverbandsvorsitzenden Manfred Rotzinger. Die Deutsche Feuerwehr-Ehrenmedaille am Bande wird auf Antrag vom Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes verliehen. Sie ist vornehmlich für verdiente Personen bestimmt, die nicht aktiv der Feuerwehr angehören,

„Während seiner Amtszeit“, so Manfred Rotzinger, „hat Roland Arzner die Weilheimer Feuerwehr massive Schritte nach vorne gebracht. Unter seiner Regie wurden die Abteilungen der Feuerwehr Weilheim aufgerüstet, der Atemschutz gefördert und nicht zuletzt die Anschaffung neuer Einsatzfahrzeuge als Ersatz für die ins Alter gekommenen Fahrzeuge in die Wege geleitet.“

Für 25 Jahre im aktiven Dienst bei der Feuerwehr überreichte Kreisbrandmeister Thomas Santl den Feuerwehrmännern Edgar Brunner und Ralf Pfeiffer das Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg in Silber.

Zufrieden blcikte Gesamtkommandant Matthias Block auf das abgelaufene Jahr zurück. Im April vergangenen Jahres konnte mit dem Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF 10) das erste von drei anvisierten neuen Fahrzeugen für die Weilheimer Feuerwehren in Remetschwiel in Betrieb genommen werden. Der Zuschussantrag für ein weiteres HLF 10 für die Abteilung Weilheim wurde seitens der Gemeinde bereits gestellt. In diesem Zusammenhang signalisierte Kreisbrandmeister Thomas Santl, dass er guter Hoffnung sei, dass Mittel für Weilheim fließen könnten.

Kommandant Matthias Block bedauerte, dass die jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Kreisverbandsvorsitzenden Manfred Rotzinger und mit Kreisbrandmeister Thomas Santl im kommenden Jahr zu Ende gehe. Beide wollen 2018 ihre Ämter abgeben. Sowohl Manfred Rotzinger als auch Thomas Santl konstatierten, dass die Zusammenarbeit mit der Weilheimer Feuerwehr, insbesondere mit dem Kommandanten Matthias Block, stets von gegenseitigem Vertrauen und hoher Effizienz geprägt gewesen sei.

Die Feuerwehr

Die Gesamtfeuerwehr Weilheim besteht aus den Abteilungen Bannholz-Remetschwiel (Kommandant Matthias Trötschler), Weilheim (Matthias Klausmann) und Nöggenschwiel (Christian Mutter). Die Mannschaftsstärke der Gesamtfeuerwehr beträgt 92 Aktive, darunter mit Susanne Bächle, Leiterin der Jugendabteilung, eine Feuerwehrfrau. In der Jugendfeuerwehr sind elf Jugendliche, in der Altersabteilung (Leitung Theo Bächle) 29 Kameraden aktiv. Kontakt: Matthias Block, Gesamtkommandant, Telefon: 07755/93 83 34, E-Mail: MatthiasBlock@gmx.de