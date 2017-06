Weilheim Gottesdienst in besonderer Gebetsstätte: Erzbischof appelliert an die Nächstenliebe in der Fatimakapelle in Weilheim-Bierbronnen

Gottesdienst in besonderer Gebetsstätte: Erzbischof appelliert an die Nächstenliebe in der Fatimakapelle in Weilheim-Bierbronnen

Erzbischof Stephan Burger zelebriert Gottesdienst in der Fatimakapelle in Weilheim-Bierbronnen anlässlich des Jubiläums "100 Jahre Fatima".Stephan Burger hebt hervor, wie wichtig der Einsatz von Christen für die Gesellschaft sei.

Weilheim (ebi/sk) Die Fatimakapelle wurde als besondere Gebetsstätte für den Frieden in der Welt im Jahr 1984 im Weilheimer Ortsteil Bierbronnen errichtet. Am Dienstag zelebrierte Erzbischof Stefan Burger in Anwesenheit vieler Gläubigen eine Messe in der Kapelle, anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Fatima“.

„Wir brauchen Menschen, auf die wir uns verlassen können. Wir leben von Mitmenschen, denen wir bedingungslos vertrauen können. Nur verlässliche Menschen schaffen ein Klima des Vertrauens, nur sie geben wirklich Halt und Orientierung. Sie sind uns Stütze und wahre Unterstützung“, sagte der Erzbischof in seiner Predigt.

Stephan Burger hob hervor, wie wichtig der Einsatz von Christen für die Gesellschaft sei: „Was wäre unser Land ohne die prägende Kraft der Nächstenliebe, der Sorge um Kranke und Schwache – wie Jesus es uns vorgelebt hat?“

Durch den christlichen Glauben werde zum Aufbau und Erhalt der Gesellschaft beigetragen. „Wer aus der Kraft Gottes für andere Menschen handelt, strahlt etwas aus von der Liebe und Hoffnung, die uns Jesus Christus schenkt – in Zeiten der Freude wie auch in Stunden der Trauer und des Zweifels“, so der Erzbischof weiter.

Maria lebe uns vor, was es heiße, Vertrauen zu schenken: „Wenn wir hier bei Maria, der Muttergottes, zusammenkommen, dann finden wir bei ihr gerade deshalb Trost, Kraft und Halt, weil sie uns vorlebt, was es heißt, zu Gottes Willen Ja zu sagen und das mit aller Konsequenz.“