Weilheim Freinacht des Schlüchttal-Narrentreffens in Nöggenschwiel: Guggenmusiken reißen Besucher mit

Freinacht des Schlüchttal-Narrentreffens kommt gut an. Schräge Rhythmen der Guggenmusiken begeistern Partygäste.

Nöggenschwiel – Bereits gegen Abend ertönte am Samstag in Nöggenschwiel in der Festmeile Richtung Rosendorfhalle Partymusik. In der Halle sammelten sich nach und nach Festbesucher und Guggenmusiken um einen gigantischen Partyabend zu feiern. Den Auftakt machten die Gugge Dubbel aus Bernau in der Halle gefolgt von den Prärie Hüülern aus Weilheim. Weiter spielten die Schtudehägler aus Detzeln, die Duengemer Stadtbachränzer, die Bockers aus Gurtweil, die Gupfe-Fläxer aus Bannholz sowie die Studähaaghüüler aus Brenden in der Halle auf. Zwischendurch tanzte die Gruppe Dance Squad.

Doch auch auf den Bühnen entlang der Festmeile gab es Guggensound vom Feinsten. Die Höllbachgeister aus Rotzingen, die Güngelsuger aus Berau und auch die Salpeterer Pressband aus Birkingen begeisterten die närrischen Besucher. Weiter unterhielten die Blasiwälder Notepflümler, die Heavy Blechis aus dem Wutachtal und die Schinzeguggis aus Bergalingen. Weitere Höhepunkte waren die Auftritte der Waldstadtfäger aus Waldshut und der Saustallfäger aus Lienheim. Entlang der Festmeile bewirtete die Trachtenkapelle, die Fässlejäger, der Sportverein und der Motorradclub. Die Landjugend Nöggenschwiel hatte ein "24 Stunden Zelt" aufgebaut, ein überdimensionales Zelt in dem DJ Lumex die feiernde Masse vergnügte. In der Rosendorfhalle, in der die Stampfi-Geister bewirteten, begeisterte DJ Fass vor dem großen fasnächtlichen Pubilkum.

Bis spät in die Nacht strömten immer wieder Festgäste nach Nöggenschwiel, der Andrang war bei gutem Wetter immens. Bei überaus guter Laune und närrischer Stimmung war die Freinacht für die Stampfi Geischter Nöggenschwiel ein voller Erfolg.