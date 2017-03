Weilheim Fordfahrer nach Doppelkollision im Spital

Drei Verletzte und 60 000 Euro Blechschaden sind die Bilanz einer Pkw-Kollision, die sich am Donnerstagabend auf der B 500 bei Brunnadern ereignet hat.

Ein Ford-Fahrer wollte von der B 500 nach links in Richtung Brunnadern abbiegen, dahinter hielten zwei Fahrzeuge. Ein 19 Jahre alter Mann, der mit einem Ford Fiesta in Richtung Höchenschwand unterwegs war, erkannte aufgrund der tiefstehenden Sonne die Situation zu spät und fuhr auf den Ford auf. Nach dem Aufprall schleuderte der Fiesta auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Jaguar zusammen. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden, so die Polizeiangaben. Der Unfallverursacher musste die Nacht im Krankenhaus verbringen, die beiden Insassen im Jaguar erlitten laut Polizei leichtere Verletzungen. Die B 500 war bis 20 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.