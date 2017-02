Weilheim Fasnacht: Der Narrenverein Stampfi Geischt Nöggenschwiel ist bereit für das große Schlüchttal-Narrentreffen

Die Mitglieder des Narrenvereins Stampfi Geischt sind bei den letzten Vorbereitungen für das große Schlüchttal-Narrentreffen in Nöggenschwiel. Beim Umzug sollen 46 Gruppen mitlaufen.

Nöggenschwiel – Das große Schlüttal-Narrentreffen kann kommen. Die letzten Vorbereitungen laufen, Buden und Zelte werden aufgebaut, um die vielen erwarteten Besucher des Narrentreffens zu bewirten und zu unterhalten. Der Narrenclub Stampfi Geischt empfängt am Samstag 15 Guggenmusiken und eine Tanzgruppe. Auf Bühnen an der Festmeile, die sich vom Tafelwies bis zur Rosendorfhalle zieht, spielen in der Freinacht die Musiken auf. Auch in der Rosendorfhalle, in der DJ Fass die Besucher unterhält, sind die Guggenmusiken zu hören.

Am Sonntag gehen die Festivitäten mit einer Narrenmesse in der St. Stephanus Kirche weiter. Danach ist im Landgasthof "Ebner" der Zunftmeisterempfang. Um 14.11 Uhr startet der Umzug mit 46 Gruppen. Marc Gehringer, Vorsitzender des Narrenclubs, ist stolz auf sein Team, bei dem jeder zum Gelingen des Großereignisses beiträgt. Auch die Wettervorhersagen versprechen Positives: Am Wochenende wird in Nöggenschwiel voraussichtlich die Sonne scheinen.