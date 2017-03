Weilheim Es läuft rund: Tennisclub Weilheim zieht positive Bilanz

Tennisclub Weilheim zieht positive Bilanz und stellt neues Vereinslogo vor. Günter Dörflinger wird im Amt als Vorsitzender bestätigt.

Weilheim (ebi) Beim Tennisclub Weilheim läuft es rund. Der Vorsitzende Günter Dörflinger konnte bei der Hauptversammlung im Landgasthof Ebner zahlreiche Mitglieder begrüßen. Die Schriftführerin Kristina Amann hielt Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr. So sind derzeit drei Mannschaften, zwei Herrenmannschaften und eine Damenmannschaft aktiv.

Erstmalig gab es eine Sechser Herrenmannschaft bei den Herren 40. Der Tennisclub arbeitet eng mit der Grundschule Nöggenschwiel zusammen und sämtliche Schüler haben die Möglichkeit, das Tennisspielen kennen zulernen und über die Kooperation Grundschule eine Stunde pro Woche zu spielen. Es wurde ein neues Vereinslogo konzipiert und vorgestellt.

Der Tennisclub bewirtete außerdem am Rosenfest und am vergangenen Schlüchttal-Narrentreffen die Besucher an einem Essenstand. Von der Gemeinde besuchte Bürgermeister Roland Arzner den Tennisclub. Er führte die Entlastung des Vorstands sowie die anschließenden Wahlen durch.

So wurde der Vorsitzende Günter Dörflinger, die Schriftführerin Kristina Amann, der Platzwart Roland Villinger, der Sportwart Norbert Ebi sowie die Beisitzer Silvia Ebi und Walter Ebner einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Für 2017 sind einige Projekte in Planung. Neue Sitzgelegenheiten für Zuschauer sollen geschaffen sowie eine Ballmaschine für Trainingszwecke gekauft werden. Ein Vereinsheim Anbau ist in 2017 in Planung und soll 2018 umgesetzt werden, dazu Günter Dörflinger: "Vielen Dank an alle Mitglieder für euren tatkräftigen Arbeitseinsatz bei den Veranstaltungen im vergangenen und laufenden Jahr."

Sportwart Norbert Ebi zeigte zum Abschluss der Hauptversammlung noch Bilder vom vergangenen Jahr.

Info:

Weilheim hat aktuell 100 Mitglieder. Ansprechpartner ist der Vorsitzende Günter Dörflinger, Telefon07747/939 92 72