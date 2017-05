Weilheim Erneut Rekordjahr für Privatbrauerei Waldhaus

Mit 10,2 Millionen Euro Umsatz freut sich die Privatbrauerei Waldhaus zum 15. Mal über ein Rekordjahr.

Waldhaus – Die Privatbrauerei Waldhaus wächst unaufhaltsam weiter. Mit einer Ergebnissteigerung von 12,5 Prozent auf 85 000 Hektoliter hat die Schwarzwälder Premiummarke aus dem Südbadischen Weilheim im Geschäftsjahr 2016 einen erneuten Ausstoßrekord erzielt. Damit liegt Waldhaus wieder deutlich über der Absatzentwicklung aller anderen deutschen Brauereien, die im selben Zeitraum in Deutschland nur 0,1 Prozent und in Baden-Württemberg um 0,2 Prozent stieg. „10,2 Millionen Euro Umsatz bedeuten für uns zum 15. Mal in Folge ein Rekordjahr“, freut sich Geschäftsführer Dieter Schmid. „Wir fühlen uns im Markt pudelwohl und haben auch in Zukunft noch einiges vor.“ Erfolgsbringer war dabei wieder vor allem die Traditionssorte „Diplom Pils“ mit fast 50 Prozent Absatzanteil. Neu positionieren sich die Schwarzwälder mit ihren beiden Craft-Bier-Editionen. Während „Hopfensturm“ im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 163,3 Prozent höhere Absatzzahlen zu verzeichnen hatte, war der Neuling „Hopfenzauber“ bereits drei Wochen nach der Erstauslieferung Anfang November vergriffen. „Unsere Craft-Bier-Editionen sind bei unseren Kunden so gut angekommen, dass wir sie dauerhaft ins Programm aufgenommen haben“, verkündet Jürgen Eichelmann, Vertriebsleiter der Brauerei. Die Privatbrauerei Waldhaus verfügt über fünf eigene Quelle und gehört zu den letzten Brauereien die noch ausschließlich mit Naturhopfendolden brauen. „Unsere Biere sind aus edelsten Zutaten hergestellte hochwertige Genussprodukte und werden daher von unseren Kunden bewusst und positiv wahrgenommen“, betont der erste Braumeister, Bernhard Vötter.

Dieser Anspruch wird durch die jährlichen Auszeichnungen bei nationalen und internationalen Wettbewerben noch untermauert. Bei allen wichtigen Prüfungsinstituten stehen die badischen Brauer hoch im Kurs. So zeichnete die renommierte Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) die Privatbrauerei 2016 gleich mehrfach aus. Alle elf eingereichten Bierspezialitäten wurden mit einer Medaille prämiert: zehn Mal Gold und einmal Silber. Erfolgreich war auch das Abschneiden bei den inoffiziellen Bierweltmeisterschaften, dem World Beer Award 2016. Hier wurden erneut zwei Waldhausspezialitäten zu den „Weltbesten Bieren“ gekürt. Es siegte das „Diplom Pils“ in der Kategorie „World`s Best German Pilsner“ und das „Sommer Bier“ in der Kategorie „World`s Best Low Carb Lager“. Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet Dieter Schmid erneut eine positive Entwicklung. „Wachstum oder Wertschöpfung um jeden Preis war noch niemals das primäre Ziel der Marke Waldhaus. Die Bierbrauerfamilie Schmid hat schon seit jeher das ethische Ziel die zufriedensten Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten zu haben, denn nur so kann man über Generationen ein Familienunternehmen erfolgreich führen. Und das schöne dabei ist, dass dadurch das von vielen ersehnte Wachstum von alleine kommt. Ohne Frage für mich eine geniale Win-Win-Situation“, erklärt Dieter Schmid.

Privatbrauerei

Die Privatbrauerei Waldhaus wurde 1833 vom Remetschwieler Vogt Josef Dietsche gegründet. 1894 kaufte Johann Schmid die Brauerei mit Gastwirtschaft und der angeschlossenen Landwirtschaft. 1939 übergab er den Betrieb seinem Sohn Friedrich. 1969 übernahm dessen Sohn Helmar Schmid die Brauerei. Seit 1997 ist Helmar Schmids Sohn Dieter, Diplom-Betriebswirt und Diplom-Braumeister, in vierter Generation Geschäftsführer der Privatbrauerei. Derzeit beschäftigt die Privatbrauerei rund 35 Mitarbeiter.