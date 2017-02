Weilheim Erfolgreich im Sattel: Reiterverein Remetschwiel zieht positive Bilanz

Reiterverein Remetschwiel zieht positive Bilanz. Vorfreude auf Beachvolleyball-Turnier im Juli. Einige Mitglieder erhalten für Leistung Medaillen

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Remetschwiel – Auf ein rundum erfolgreiches Jahr konnten die Mitglieder des Reitervereins Remetschwiel auf der jüngsten Hauptversammlung des Vereins im Gasthof Rössle in Nöggenschwiel zurückblicken.

Ausgesprochen zufrieden zeigte man sich im Vorstand mit der Entwicklung der Mitgliederzahlen. Die Zahl der Mitglieder 2010 von 21 Gründungsmitgliedern ins Leben gerufenen Vereins stieg im vergangenen Vereinsjahr auf 59. Das sind neun Mitglieder mehr als im Vorjahr. 50 Vereinsmitglieder, darunter acht Jugendliche, sind aktive Reiter.

In ihrem Jahresrückblick konnte Ute Mesam, die stellvertretende Vorsitzende des Reitvereines, von regem und erfolgreichem Vereinsleben berichten. Der Höhepunkt des vergangenen Jahres war mit Sicherheit wieder die Fuchsjagd im Oktober, zu der der Reitverein zum fünften Mal eingeladen hatte.

Bei herrlichem Herbstwetter waren 23 Reiter auf der zwölf Kilometer langen Strecke durch Wald und Flur unterwegs. Siegerin des Jagdrennens wurde Jana Bier aus Waldshut.

16 Reiter nahmen im September an einem Gymkhana-Workshop und einem Gelassenheits-Training für Pferd und Reiter in der Reithalle in Remetschwiel teil. Gymkhana ist laut Duden ein Geschicklichkeitswettbewerb, unter anderem auch für Reiter. Der Workshop wurde im Dezember mit guter Beteiligung wiederholt.

Gemeinsame Ausritte sowie ein Geländetraining, an dem eine kleine Gruppe des Reitvereins Remetschwiel teilgenommen hatte, standen auf dem Programm. Außerdem veranstaltete der Reitverein ein Beachvolleyball-Turnier auf dem Reitplatz "Eichhölzle" in Remetschwiel, an dem neun Mannschaften mit jeweils vier Spielern teilgenommen hatten.

Für das laufende Jahr stehen neben der siebten Fuchsjagd im Herbst und dem Beachvolleyball-Turnier im Juli wieder gemeinsame Ausritte und ein Ausflug für die Jugendlichen auf dem Programm des Reitvereins Remetschwiel.

Der Verein

Der Reitverein Remetschwiel wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz im Reitstall „Eichhölzle“. Vorsitzende ist Michaela Thoma, Telefon: 07755/93 98 34, oder per E-Mail (info@reitverein-remetschwiel.com).

Weitere Infos im Internet: