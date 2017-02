Weilheim Ehrung für langjährige Mitarbeiter

Baugeschäft Schmidt-Zanotti in Nöggenschwiel ehrt langjährige Mitarbeiter.

Arbeitsjubilare im Baugeschäft Schmid-Zanotti, Nöggenschwiel: Martin Geng (Mitte) ist seit 30 Jahren und damit am längsten in der Firma. Seine Ausbildung zum Maurer absolvierte er bei Seniorchef Hugo Schmid. Geng ist Polier und hat sein Können schon an viele Auszubildende in der Firma weitergegeben. 15 Jahre ist der technisch versierte Polier Jürgen Würtenberger (Zweiter v.l.) bei Schmid-Zanotti. Seit zehn Jahren ist Toni Schuster (l.) dabei. Er ist ebenfalls schon seit der Ausbildung im Betrieb. Er absolvierte 2014 die Meisterprüfung. Hannelore und Lothar Zanotti betonten, dass die Drei großen Anteil am Erfolg der Firma haben und sich aus durch qualifiziertes Arbeiten auszeichnen. Bild: Bettina Ebi