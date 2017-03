Weilheim Dirigent Wolfgang Oberst leitet sein letztes Jahreskonzert mit der Trachtenkapelle Nöggenschwiel

Die Trachtenkapelle Nöggenschwiel verabschiedet ihren Dirigenten Wolfgang Oberst nach elf Jahren. Spenden der Zuhörer werden für eine neue Tuba für das Orchester verwendet.

Mit lang anhaltendem Applaus verabschiedeten die rund 400 Konzertbesucher Dirigent Wolfgang Oberst (54), der elf Jahre lang die Auftritte der Trachtenkapelle Nöggenschwiel (TKN) geprägt hat. Mit seinem elften Jahreskonzert sagte er jetzt im Haus des Gastes in Höchenschwand seinem heimischen Publikum Adieu. Einen definitiv letzten Auftritt unter der Leitung von Wolfgang Oberst wird die TKN im Rahmen eines Doppelkonzerts am 29. April in Oberlauchringen haben.

„Dann“, so Oberst, „ist erst einmal Schluss. Es waren elf wunderschöne Jahre mit der TKN und ich habe mich im Rosendorf unheimlich wohlgefühlt. Wir haben zusammen viel erreicht, das Orchester hat sich ständig gesteigert. Für mich ist jetzt die Zeit gekommen, eine Pause einzulegen. Was die Zukunft bringen wird steht noch in den Sternen.“ Und mit einem Augenzwinkern: „Es ist durchaus möglich, dass ich irgendwann noch einmal den Taktstock in die Hand nehmen werde. Aber jetzt ist erst einmal Pause angesagt.“

Der Applaus am Ende des Konzertes, für das die Zuhörer erstmals in der Geschichte der TKN keinen Eintritt bezahlen mussten, wollte kaum ein Ende nehmen. Er galt gleichermaßen den Musikern des Orchesters, wie such dem scheidenden Dirigenten. „Ich bin richtig stolz auf meine Musiker. Vor allem die Melodienfolge aus dem Musical „Das Phantom der Oper“, die höchste Anforderungen an das Orchester stellt, haben die Musikerinnen und Musiker bravourös bewältigt.“

Viel Applaus erhielten auch fünf Nachwuchsmusiker, die mit ihren Auftritten das Publikum begeisterten. Im Einzelnen waren das Johanna Gamp (zwölf Jahre, Trompete), die den ersten Preis bei „Jugend musiziert“ erhalten hat, Ionathan Bächle (Tenorhorn), Lukas Eckert (Trompete), der bei Jugend musiziert den Gebert-Mutter-Preis erhalten hat, Vanessa Gentner (Tuba) und Lucas Gamp (zwölf Jahre, Schlagzeug), der sich einen zweiten Platz bei Jugend musiziert erspielt hat.

Wolfgang Oberst hatte für sein Abschiedskonzert ein ausgesprochen anspruchvolles Programm zusammengestellt. Mit dem "Festprolog" anlässlich der 900-Jahrfeier von Rottenburg-Hailfingen von Martin Scherbacher eröffneten die rund 60 Musiker der TKN die musikalische Soiree. Melodien aus dem Musical „Das Phantom der Oper“ von Andrew Lloyd Webber, das Stück „Riflessi“ des Italieners Michele Netti und der „Castaldo-Marsch“ von Rudolf Novacek komplettierten den Konzertteil vor der Pause.

Nach dem Intermezzo der Jugend standen im zweiten Teil „Copacabana“ on Barry Manilow, Musik aus dem Film „Thor – The Dark World“, das Solo für Saxophon „Let’s play Sax“ von Peter Alber mit den Solisten Jutta Schäfer, Marina Schäfer, Bernhard Trötschler, Dominique Voßberg und Roman Walde sowie „Celtic Crest“, eine Komposition des Schweizers Christoph Walter auf dem Programm. Mit drei Zugaben, darunter ein Marsch, bedankten sich der scheidende Dirigent und seine Musiker für den schier nicht enden wollenden Beifall ihres begeisterten Publikums.