Weilheim Die Verantwortlichen und die Gemeinde stehen gemeinsam für das Lädele Weilheim

Ein Umbau im Lädele Weilheim sorgt für mehr Lager- und Verkaufsfläche sowie ein breiteres Warensortiment, das an Kundenwünsche angepasst wird.

Ein großes Projekt streben die Verantwortlichen des Lädele Weilheim zusammen mit der Gemeinde Weilheim in den kommenden Monaten an: Die Räume des Lädeles werden erweitert. Über das Leader Programm Südschwarzwald erhält die Gemeinde dafür Zuschüsse, so Klaus Reinhardt, einer der drei Vorstände, bei der Hauptversammlung. Gemeinderat und Bürgermeisterstellvertreter Christof Götte wurde zum Versammlungsleiter bestimmt. Er betonte: "Die Gründung des Lädele Weilheim war eine gute Idee, wir von der Gemeinde stehen voll und ganz dahinter." Laut Vorstand Bernhard Walde entwickelte sich die Genossenschaft zufriedenstellend, derzeit werden 308 Anteile gezeichnet.

2016 betrug der Umsatz 290 400 Euro und ist rückläufig. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Robert Marder, berichtete über die gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand. Der Aufsichtsrat billigte den Jahresabschluss und schlug vor, dem Vorstand die Entlastung zu erteilen, was auch geschah. Vorstand Klaus Reinhardt berichtete über die Veränderungen bei den Backwaren. Hier wurde der Lieferant aus betriebswirtschaftlichen Gründen gewechselt. Hieraus erhofft man sich einen Kundenzuwachs, da viele Kunden oft mit Unverständnis auf leere Brotregale reagierten.

Robert Marder führte die Dringlichkeit der Erweiterung um weitere 64 Quadratmeter aus. So verfüge das Lädele im Moment über zu wenig Verkaufs- und Lagerfläche und durch die nicht ausreichend vorhandenen Kühlmöglichkeiten würden oft Waren verderben. Auch wird nach dem Umbau ein breiteres Warensortiment angeboten, um Kundenwünsche besser zu realisieren. Robert Marder: "Diese Chance ist einmalig und die richtige Entscheidung für unser Lädele." Alle anwesenden Genossenschaftsmitglieder stimmten dem Projekt ohne Gegenstimmen zu. Versammlungsleiter Christof Götte sagte: "In dem Fall könnt ihr mit vollem Schwung weitermachen und dafür sorgen, dass wir Ende des Jahres im neuen Lädele einkaufen können."

Der Aufsichtsrat wurde neu gewählt. Dietmar Borenski stellte sein Amt zur Verfügung, Joachim Sondermann erklärte sich als Nachfolger bereit und wurde einstimmig gewählt. Robert Marder (Vorsitzender), Renaud Moffroid (stellvertretender Vorsitzender) und Annemarie Prothmann wurden ohne Gegenstimmen in ihren Ämtern bestätigt. Vom Aufsichtsrat wurden Bernhard Walde, Ulrich Lienhard und Klaus Reinhardt erneut zum Vorstand bestellt. Der neue Aufsichtsrat Joachim Sondermann betonte: "Wir sollten unsere Appelle an die Bevölkerung wohl jährlich wiederholen, es sollte in die Köpfe von allen: Wir wollen das Lädele behalten und werden es deshalb regelmäßig unterstützen und dort einkaufen."