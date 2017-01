Weilheim Die Themen Internet und Kinderbetreuung sind Schwerpunkte bei der ersten Bürgerversammlung

Bei der ersten Bürgerversammlung 2017 in Weilheim stehen Informationen über das schnelle Internet und der Einwohnerzuwachs im Mittelpunkt.

Beim Auftakt der Bürgerversammlungen in der Gemeinde Weilheim war die Versorgung mit schnellem Internet eines der Hauptthemen. Bürgermeister Roland Arzner versicherte, es werde in diesem und im kommenden Jahr signifikante Verbesserungen der Versorgung durch alternative Lösungen, wie Funk oder Vectoring, geben. Entsprechende Maßnahmen seien beschlossen und in Zusammenarbeit mit einem Freiburger Planungsbüro und dem Energieversorger Badenova umgesetzt worden.

Bereits im vergangenen Jahr habe man einen Masterplan für die Bezuschussung und ein Markterkundungsverfahren durchgeführt, so Arzner. Der Bau des sogenannten Backbone-Netzes und damit die Versorgung mit Glasfaser werde noch Jahre dauern, denn „einfach die Bagger anrollen zu lassen und die Kabel in die Erde zu legen, geht schlicht und ergreifend so nicht“, erklärte Arzner.

Ein weiteres Hauptthema waren Schulen und Kindergärten und die Weiterentwicklung der Versorgung. Weilheim wächst und nach Jahren des Rückgangs stoße man bei der Kinderbetreuung wieder an die Kapazitätsgrenzen. Alleine 2016 gab es 22 Eheschließungen und rekordverdächtige 31 Geburten, denen 28 Sterbefälle gegenüberstanden. Mit 3204 Einwohnern sind es nun 64 mehr als 2016 und so steigt auch die Nachfrage nach Bauland. Durch die dezentrale Lage müsse man an fünf Stellen Baugebiete vorhalten, beschrieb Arzner die Situation und den Grund dafür, warum man langsamer vorankomme als erhofft. Dennoch könne man Interessierten genügend Bauplätze zur Verfügung stellen.

Rechnungsamtsleiter Peter Schmidt erklärte die laufende Umstellung der kameralen Buchführung auf die sogenannte Doppik und gab einen ausführlichen Einblick in die finanzielle Lage der Gemeinde, die sich in fast allen Bereichen im durchschnittlichen Mittelfeld des Landkreises bewege.