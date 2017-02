Nöggenschwiel Die Rosenstöcke im Rosendorf Nöggenschwiel feiern natürlich auch die Fasnacht mit

Im Rosendorf dreht sich alles um die Königin der Blumen. Deshalb wundert es nicht, dass nun auch die Rosenstöcke verkleidet werden, damit auch sie sich passend zur Fasnacht präsentieren.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Rosen verkleiden sich: In Nöggenschwiel wird am kommenden Wochenende das große Schlüchttal-Narrentreffen stattfinden. Rosenexperte Erich Boll hatte dafür eine besondere Idee: Auch die Rosen im Rosendorf sollen Fasnacht mitfeiern. Im Rosensortimentsgarten verkleidete er deshalb gemeinsam mit seinem Team von Christiani die winterlichen Rosenbäumchen in fasnachtliche Kostüme. Eine hübsche und närrische Idee.