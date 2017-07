Weilheim Die Feuerwehr Weilheim sieht Nachwuchssorgen entgegen

Die Jugendabteilung der Feuerwehr Weilheim schrumpft von 15 auf elf Mitglieder. Susanne Bächle möchte die Leitung abgeben, ein Nachfolger ist noch nicht in Sicht.

Bei der Gesamtfeuerwehr Weilheim muss man sich Gedanken darüber machen, wer ab 2018 die Leitung der Jugendabteilung übernimmt. Bei der Hauptversammlung der Jugendabteilung erklärte Susanne Bächle, dass sie die Leitung abgeben werde. Bächle steht seit 2012, zum Teil mit anderen Feuerwehrkameraden, an der Spitze der Abteilung. In zwei außerordentlichen Wahlgängen wurden zwei vorübergehend vakante Posten im Jugendvorstand wieder besetzt. Alexia Ziegler wird die Kasse führen und ihr Bruder Rafael wurde zum Schriftführer bestimmt. Zu den 17 Proben der Jugendabteilung zählte eine Gesamtprobe der drei Abteilungen der Feuerwehr Weilheim bei der Rosendorfhalle in Nöggenschwiel.

Waren vor zwei Jahren noch 15 Jugendliche in der Nachwuchsabteilung, so ist deren Zahl auf elf geschrumpft. Einmal mehr wurde die Forderung nach mehr Werbung für den Feuerwehrnachwuchs laut. Matthias Block, Gesamtkommandant der Weilheimer Feuerwehr: „Wir haben zurzeit zehn Jungs und ein Mädchen in der Nachwuchsabteilung. Damit können wir zwar leben, aber wenn man bedenkt, dass aus dem Bereich der Abteilung Weilheim lediglich ein einziger Jugendlicher in der Abteilung vertreten ist und aus Nöggenschwiel gerade einmal zwei Jugendliche dabei sind, so ist da dringend Handlungsbedarf. Wir brauchen unbedingt eine starke Nachwuchsabteilung, aus der wir aktive Feuerwehrleute für unsere Abteilungen generieren können.“ Die Jugendabteilung der Feuerwehr Weilheim besteht seit 1981. Derzeit hat sie elf Mitglieder. Die Proben finden alle 14 Tage donnerstags statt. Unterstützt wird Susanne Bächle (Telefon 0162/601 92 82; E-Mail: susibaechle@web.de)bei der Ausbildung des Nachwuchses von Harry Schmidt, Manuel Huber (E-Mail: mahujf-weilheim@web.de) und Dominik Gampp (E-Mail: Domi1989@web.de).