Weilheim Der achtjährige Heubacher Samuel Eckert war zu Gast bei der Fernsehsendung "Immer wieder sonntags"

Samuel Eckert präsentiert sein Akkordeonspiel in der TV-Sendung "Immer wieder sonntags". Moderator Stefan Mross schenkt dem Jungen eine Drohne.

Der junge Akkordeonspieler Samuel Eckert aus Heubach hat seinen ersten Fernseh-Auftritt gemeistert: Die Sendung "Immer wieder sonntags" wurde mit Moderator Stefan Mross live aus dem Europa-Park gesendet. Zwei Musikstücke hatte Samuel für seinen großen Auftritt vorbereitet. Auf die Frage von Moderator Stefan Mross warum er gleich zwei Titel spielt, antwortete Samuel: "Ich konnte mich nicht zwischen meinen beiden Lieblingsstücken 'Im Kalenbergdörfel' und 'In der Hängematte' entscheiden."

Souverän absolvierte der Achtjährige seinen Auftritt vor Tausenden Zuschauern, die ihm anschließend überwältigenden Beifall zollten. Stefan Mross schenkte Samuel eine Drohne und machte die Bevölkerung rund um Heubach darauf aufmerksam: "Falls unbekannte Flugobjekte gesichtet werden, ist der kleine Samuel mit seiner Drohne unterwegs." Nach seinem großartigen Auftritt in brütender Hitze verbrachten Samuel und seine Familie noch den Sonntag im Europa Park. "Es es war ein richtig cooler Tag", so das Fazit des Achtjährigen.

Samuel verfolgte im Herbst 2016 eine Sendung mit Stefan Mross und in dieser hatte ein Kind einen Auftritt. Für Samuel war klar: "Da möchte ich auch auftreten!" Ohne große Erwartungen schickte die Familie Eckert dann eine Bewerbung los, damit Samuel vielleicht einen Auftritt bekam. Über den ganzen Winter bekamen die Eckerts keine Antwort, erst später wurde bekannt, dass zu dieser Zeit Winterpause bei "Immer wieder sonntags" war.

Anfang März kam dann eine E-Mail der Verantwortlichen, in der sie Interesse an einem Auftritt von Samuel Eckert bekundeten, mit der Bitte, doch ein Film von Samuel mit dem Akkorden einzusenden. Samuels Bruder Lukas nahm einen Film auf und dieser wurde dann dem Verlag übersendet. Bereits zwei Tage später bekamen die überraschten Eckerts die Nachricht, dass Samuel einen Auftritt in der Sendung am "roten Mikrofon" bekommen wird. Da war die Freude bei Samuel und der ganzen Familie riesengroß.

Bereits mit sechs Jahren hat Samuel angefangen, Akkordeon zu spielen. Zuerst belegte er einen "Schnupperkurs" bei Hannelore Zanotti, um zu prüfen, ob das Instrument auch wirklich Spaß macht. Seit September 2014 ist Samuel im Unterricht bei der Musikschule Hochrhein. Seine Musiklehrerin ist Marlene Adam. Samuel übt täglich Akkordeon, oft schon frühmorgens eilt er um 6 Uhr zum Instrument, um die Familie mit den Akkordenklängen zu unterhalten. Seine Brüder sind allerdings nicht immer ganz begeistert über das so frühe Vorspiel.

Im Juli 2016 nahm Samuel über den Deutschen Handharmonika Verein (DHV) an einem Wertungsspiel teil und erlangte in seiner Altersstufe den ersten Platz. Auch begleitet er seit 2016 die Kinder des Trachtenvereins Nöggenschwiel mit dem Akkordeon. Es gefällt Samuel besonders, "dass die Mädels nach seiner Musik tanzen". Oft wurde er bei seinen Auftritten und Umzügen vom Publikum angesprochen, dass Samuel, der immer auswendig spielt, doch sicher einmal ins Fernsehen kommt – das ist nun geschehen.