Weilheim Der Schnupfverein Ay hält das Dorf lebendig

Der Schnupfverein Ay organisiert zahlreiche Veranstaltungen und erhält dafür Anerkennung von Bürgermeister Roland Arzner.

Von einem ganz normalen Jahr 2016 konnte Schriftführerin Jasmin Weiler auf der jüngsten Hauptversammlung des Schnupfvereins Ay in Weilers Keller vor der überschaubaren Kulisse von etwas mehr als einem Dutzend Mitgliedern berichten. Herausragende Veranstaltungen waren die Jausestation am Vatertag im Vorgarten der ehemaligen Gaststätte "Zum Hirschen", das Heugeißfest in Weilers Schopf, bei dem das Tapfere-Schneiderlein-Schnupfen für größte Heiterkeit sorgte, und das Menschenkicker-Turnier, an dem zehn Mannschaften im Biergarten des Hirschen teilnahmen.

Obligatorisch im Jahresablauf des Schnupfvereins sind die Kinderveranstaltungen, die sich an Halloween, St. Martin, Nikolaus, Weihnachten oder Fasnacht nach wie vor größter Beliebtheit erfreuen. Bürgermeister Roland Arzner zeigte sich beeindruckt vom einzigen Verein des Weilheimer Ortsteils Ay. „Bei euch läuft viel übers Jahr. Als besonders begrüßenswert empfinde ich es, dass der Verein Traditionsfeste, wie das Heugeißfest, am Leben erhält. Höchste Achtung gebührt dem Engagement, das im Verein für die Kinder und Jugendlichen gezeigt wird.“

wurde am 1. Januar 1883 gegründet und gilt als der älteste Schnupfverein Deutschlands. Mitglied im Schnupfverein Ay kann nur werden, wer in Ay wohnt. Außerdem muss man das 16. Lebensjahr erreicht haben, um dem Verein beitreten zu können. Vorsitzender ist Daniel Weiler, Kontakt unter der Telefonnummer 07755/939 96 42.