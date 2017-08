Weilheim Der SV Waldhaus ist stolz auf den fertigen Kunstrasenplatz

Der SV Waldhaus feiert sie Einweihung seines Kustrasens. Frauen und Jugend bestreiten dabei bereits erste Spiele auf dem neuen Untergrund.

Ein großer Tag für den SV Waldhaus: Nach einer vier Monate dauernden Bauphase und zahlreichen Arbeitseinsätzen konnte der neue Kunstrasenplatz in Nachbarschaft der Brauerei Waldhaus in Betrieb genommen werden. Der SV Vorsitzende Markus Birkenberger freute sich, bei der Einweihungsfeier zahlreiche Mitglieder, Gäste und Sponsoren begrüßen zu können. Unter ihnen war auch Bürgermeister Roland Arzner mit Ehefrau Heidi, der Seniorchef der Brauerei Waldhaus, Helmar Schmid, mit Ehefrau Roswitha sowie Pater Hermann-Josef Zoche, der den neuen Anlagen den kirchlichen Segen spendete.

"Wir haben viel Schweiß und Herzblut in das Projekt gesteckt", sagte Birkenberger. "Alle haben mit angepackt, es hat alles perfekt geklappt." Er erinnerte an die schwierige Anfangsphase, als erst die Finanzierung geklärt werden musste. Das Handicap: Von vornherein war klar, dass seitens der Gemeinde keine Zuschüsse bewilligt werden konnten. Stattdessen bot die Gemeindeverwaltung eine logistische Unterstützung durch den Bauhof und ein Restdarlehen für zehn Jahre an. Fördermittel gab es aber vom Badischen Sportbund, der Rest kam über den Förderverein und Sponsoren zusammen.

Bürgermeister Roland Arzner gratulierte zu dem Erfolg. Der Verein habe mit seiner Initiative unter Beweis gestellt, dass vieles zu erreichen sei, "wenn der Wille vorhanden ist, sich zu engagieren und selbst mit Hand anzulegen". Er sei begeistert von dem Ergebnis, von dem, was hier entstanden sei. "Ich bin stolz auf unsere Vereine, insbesondere auf den SV Waldhaus und die ganze Waldhausfamilie." Nach der Platzsegnung hielt auch Wolfgang Gampp, Vorsitzender des Fördervereins, eine Ansprache. Er habe vielen für ihren Einsatz zu danken, insbesondere aber dem Vorsitzenden Markus Birkenberger, der als Initiator des Projekts und Koordinator bei den Arbeitseinsätzen Hervorragendes geleistet habe. Ein Einsatz, der mit Geld nicht aufzuwiegen sei. Dankesworte über die gute Zusammenarbeit äußerten auch Alfred Ebner vom Bauhof der Gemeinde und ein Vertreter der ausführenden Baufirma.