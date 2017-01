Weilheim Das bewegt Nöggenschwiel

Bürgermeister Roland Arner hält in der gut besuchten Bürgerversammlung Rückschau und Ausblick.

Nöggenschwiel (ebi) An der Bürgerversammlung in der Aula der Grundschule in Nöggenschwiel konnte Bürgermeister Roland Arzner viele interessierte Bürger begrüßen. Arzner blickte auf ein bewegtes Jahr zurück. In Nöggenschwiel wurde der Umbau des Lädeles realisiert sowie die Wohnungen im alten Rathaus saniert und mit einem separaten Zugang ausgestattet.

Weiter wurde bei der Fohrenbachquelle die Quellfassung neu gemacht und beim Kindergarten die Spielgeräte erneuert. Bei der Grundschule wurde der Boden der Aula erneuert und seit September sind die Betreuungszeiten erweitert, hierfür wurde eine neue Teilzeitkraft eingestellt. Auch der Bauhof bekommt ab Januar einen neuen Mitarbeiter. Weiter informierte Roland Arzner über die laufenden Verhandlungen mit der Erzdiözese bezüglich des eventuellen Pfarrhaus-Kaufes und der Möglichkeit auf der Pfarrwiese Bauplätze zu erschließen. Einige Bürger äußerten sich eher kritisch zu diesem Vorhaben. Nach wie vor wünschen sich die Nöggenschwieler einen großen Saal, den die Vereine nutzen können. Roland Arzner ist diese Problematik bewusst: "Nöggenschwiel ist ein lebendiger Ortsteil, der vom Vereinsleben sicher in der Gesamtgemeinde am meisten zu bieten hat".

Zudem wurde in der Diskussionsrunde von einigen Landwirten die vielfache Erhöhung der Miete für die Stellplätze der landwirtschaftlichen Maschinen in der Rosendorfhalle bemängelt. Hier wurde gefordert, dass nun auch die Zufahrt zu den Maschinen gewährleistet werden muss, da diese oft von parkenden Autos versperrt ist. Außerdem wurde angeregt die Straßenlichter in Nöggenschwiel etwas länger anzulassen oder mit Bewegungsmelder auszurüsten. Jan Albicker hielt mit Bildern einen kurzweiligen Rückblick auf das Jahr 2016 und Peter Schmid informierte über die Finanzen. Schmid: "Für 2017 ist geplant rund neun Millionen zu bewegen". Die Pro-Kopf Verschuldung der Gemeinde Weilheim liegt bei 1164 Euro pro Einwohner. Der Tennisclub übernahm die anschließende Bewirtung im Mehrzweckraum der Grundschule.