Weilheim Das Osterkonzert des Musikvereins Weilheim begeistert das Publikum

Der Musikverein Weilheim überzeugt mit seinem hohen Niveau. Monumentale Klänge und heiße Rhythmen wechseln sich ab.

Mit einem Konzert von anspruchsvollem Niveau, so Wolfgang Frech, Bezirksvorsitzender im Blasmusikverband Hochrhein, hatte der Musikverein Weilheim unter der Leitung seines Dirigenten Jörg Murschinski sein Publikum in der nahezu ausverkauften Weilheimer Nägeleberghalle verwöhnt.

„Der Musikverein Weilheim“, so Wolfgang Frech, „ist bekannt für seine exzellente Jugendarbeit, was sich konsequenterweise im hohen Anteil junger Musiker im Orchester widerspiegelt. In Weilheim wird eindeutig gute Musik gemacht, was nicht zuletzt der guten Kameradschaft geschuldet ist, über die im Verein Leistung erbracht wird.“ Dank der guten Nachwuchsarbeit war es Jörg Murschinski gelungen, mit Michelle Griebel (Klarinette), und Marco Erne (Trompete) zwei junge Musiker aus dem Nachwuchs ins Orchester einzufügen.

„In Anbetracht der kurzen Vorbereitungszeit“, so Jörg Murschinski, „wir haben erst im Januar begonnen, und dann kam auch noch die Fasnacht dazwischen, bin ich mit dem Ergebnis am heutigen Abend hoch zufrieden. Was meine Musikerinnen und Musiker, alles Amateure, geleistet haben, verdient allerhöchsten Respekt. Kurz: es war super.“ Das Programm der musikalischen Soiree, durch die Linda Hilpert mit viel Informationen zu den einzelnen Stücken führte, wurde mit der feierlichen „Fanfare and Flourishes“, eröffnet, in der James Curnow Elemente aus dem „Te Deum“ des französischen Barockkomponisten Marc-Antoine Charpentier, den meisten besser bekannt als „Eurovisions-Melodie“, verarbeitet hat.

„A little Concert Suite“, eine Folge von vier Tanzsätzen von Alfred Reed, das Stück „Firmament“ des deutschen Komponisten Rolf Rudin, „Sheltering Sky“, in dem der Amerikaner John Mackey mit Konventionen bricht und neue Wege hinsichtlich Klangfarbe, Instrumentierung oder Harmonik geht, und mit „Fate of the Gods“, ein musikalischer Abstecher in die nordische Mythologie, der Kampf zwischen Gut und Böse, von Steven Reineke komplettierten das Programm vor der Pause.

Der zweite Teil begann mit „Choreography“, einer Ouvertüre voller Energie und Dynamik von Robert Sheldon. Südamerikanische Lebensfreude mit Samba- und Bossa-Nova-Rhythmen vermittelte das Stück „Las Playas de Rio“ des Niederländers Kees Vlak. Mit Melodien aus dem Musical „The Music Man“ von Meredith Wilson und „The Lion King“, zu dem Elton John die Musik schrieb, entführte das Orchester seine Zuhörer in die Welt moderner Bühnenwerke. Zum Abschluss gab es mit „His Honor“ von Henry Fillmore einen Marsch. Linda Hilpert: „Ich hoffe, dass für jeden von euch etwas dabei war, auch wenn der eine oder andere bis zum Schluss warten musste.“ Das Orchester bedankte sich beim Publikum mit einem Paso Doble und „Yorkshire Ballad“ des amerikanischen Komponisten James Barnes für den lang anhaltenden Applaus.