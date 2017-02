Weilheim Das Malefiz-Gericht in Weilheim urteilt gnädig

Das Malefiz-Gericht in Weilheim urteilt gnädig

Jan Albicker, Elisabeth Sierch und Dieter Schmid werden vom Wiilemer Malefiz-Gericht verurteilt. Suppenkochen, ein Wienbesuch und eine 30er-Zone auf der Bundesstraße sind die Strafen.

Der Bürgersaal im Weilheimer Rathaus konnte die Menge der Neugierigen kaum fassen, die die Verhandlungen des Narrengerichts verfolgen wollten. In Scharen war das närrische Volk zum fasnächtlichen Tribunal im Zentrum Weilheims geeilt, um mitzuerleben, wie die Angeklagten abgeurteilt werden. Dabei muss fairnesshalber gesagt werden, dass die Urteile des Malefiz-Gerichts seit eh und je bereits vor den Verhandlungen feststehen.

Einmal mehr wurde den Prozessbeobachtern klar, dass es dem hochwohllöblichen Wiilemer Malefiz-Gericht nicht nur darauf ankommt, die Delinquenten abzustrafen, sondern darüber hinaus mindesten eine Strafe so festzulegen, dass sowohl die Richterin, als auch die Ankläger Vorteile aus den verhängten Strafen ziehen können.

Als erstes hätte sich Jan von Hulingen, vulgo Jan Albicker (Hauptamtsleiter im Rathaus Weilheim), vor dem – durch seine vorgetäuschte Objektivität bekannte – Malefiz-Gericht verantworten sollen. Da er wegen Unpässlichkeit nicht zu dem Termin erscheinen konnte, wurde er in seiner Strafsache vom Bürgscht und vom Kämmerer der Gemeinde vertreten. Vorgeworfen wurde ihm, dass er seine Termine nur äußerst mangelhaft im Griff habe und dadurch unter anderem selbst heiratswillige Paare vor den Kopf stoße, wenn sie am Tage ihrer Trauung vor verschlossenen Türen stünden. Trotz aller Bemühungen konnten ihn seine Stellvertreter nicht davor bewahren, am Suppensonntag der katholischen Frauen selbst den Kochlöffel zu schwingen.

Zweite Angeklagte war Sissi, Kaiserin aus Österreich, im normalen Leben als Elisabeth Sierch den Weilheimern bekannt. Neben zahlreichen anderen Anklagepunkten wurde ihr vorgeworfen, bei den Blutspendeaktionen des Roten Kreuzes den Spendern den Lebenssaft bis auf den letzten Tropfen aus den Adern zu zapfen. Außerdem hatte sie sich als geldgierige Kassiererin der Narrenzunft zu verantworten. In ihrer Verteidigung verfiel die gebürtige Wienerin immer wieder in ihren Heimatdialekt, der ständig von ihrem Adjutanten (Kathrin Prothmann) ins Alemannische übersetzt werden musste. Die Strafe für die Angeklagte dürfte ihr sogar noch entgegenkommen: Sie muss für närrische Weilheimer Würdenträger eine mehrtägige Studienreise nach Wien einschließlich Prater und Heurigen organisieren.

Hauptangeklagter war der untergärig abgestandene Dieter Friedrich I. von der B 500 (Brauereichef Dieter Schmid). Mit einem Aufgebot von vier Staranwälten (die Braumeister Bernhard Vötter und Bernhard Ebner, Logistik-Chef Nico Albiez und Marketing-Chef Martin Gruner). Dem Angeklagten wird unter anderem vorgeworfen, bald eine eigene Gemeinde Waldhaus anzuvisieren, den Heimservice für treue Kunden schnöde eingestellt zu haben und mit dem neuen Logistikzentrum im Wasserschutzgebiet den Verkehr auf der B 500 zu beeinträchtigen.

Das Malefiz-Gericht fordert vom Angeklagten unter anderem, zu veranlassen, dass auf der B 500 in Höhe Waldhaus eine 30er-Zone eingerichtet wird und die Leuchtreklame am Logistik-Zentrum bei Einbruch der Dunkelheit zu Verhüllen sei. Die vier Verteidiger gaben ihr Bestes, allerdings ohne Erfolg. Der Waldhüsler wurde dazu verurteilt, beim Gartenfest des Musikvereins Weilheim vier Stunden Zwangsarbeit an der Bierzapfanlage zu leisten.

Bildergalerie im Internet: