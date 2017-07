Weilheim Das Klassik-Konzert Belcanto  Im Namen der Rose bereichert die Rosentage musikalisch

Mit Belcanto – Im Namen der Rose begeistern Sopranistin Stephanie Pönitz, Tenor Markus Süß und Martin Umrath am Flügel das Publikum.

Belcanto – Im Namen der Rose, so heißt ein überragendes Klassik-Konzert, das zum neunten Mal an den Rosentagen von den bedeutenden Künstlern vom Hochrhein, Stephanie Pönitz (Sopran), Markus Süß (Tenor) und Martin Umrath (Flügel), im Foyer der Grundschule präsentiert wurde. Dieses Jahr lockte der Titel „Musik aus den Metropolen der Welt“ besonders, das Konzert zu erleben. Von überall her strömten die Konzertbesucher nach Nöggenschwiel, um dieses Klassik-Erlebnis zu genießen.

Bürgermeister Roland Arzner eröffnete den Abend und hieß die professionellen Musiker im Rosendorf willkommen. Stephanie Pönitz begrüßte ebenfalls alle Konzertbesucher und freute sich besonders, dass beim diesjährigen Konzert eigens ein Flügel nach Nöggenschwiel gebracht wurde, um das Konzert zu einem noch größeren Klangerlebnis zu machen. Der Klassik-Abend begann mit Liedern aus der "Winterreise" von Franz Schubert, gesungen von Markus Süß. Er kündigte vorab den dunklen Ton der Lieder an und erwähnt bereits, dass das Lied "Taubenvergiften" von Georg Kreisler, kurz vor der Pause, ebenso wienerisch klingen wird.

Nach diesem besonderen musikalischen Konzertbeginn kam Stephanie Pönitz auf die Bühne, um die Wienerlieder „Draußen in Sievering blüht schon der Flieder“, „Heut macht die Welt Sonntag für mich“, „Mei Muaterl war a Wienerin“ und „Im Prater blüh'n wieder die Bäume“ zu singen. Tosender Applaus nach jedem hervorragend gesungenen Lied begleitete die Künstler in die Pause. Auch bei einem Gewinnspiel konnten die Besucher mitmachen. In welchem Lied kam das Wort Rose vor? Das Publikum hörte im Lied „Heut macht die Welt Sonntag für mich“ das richtige Lösungswort heraus. Drei Blumensträuße wurden unter den Gewinnern verteilt.

Auch die Pause ist für die Konzertbesucher ein Ereignis. Ein engagiertes Team um Werner Ebner, Vorstandmitglied des Verkehrsvereins, hatte auf das Programm abgestimmte Häppchen vorbereitet. Im Mehrzweckraum war alles für eine kulinarisch perfekte Pause vorbereitet. Im Anschluss gab es Lieder vom Broadway aus New York: „Come again“, „I saw my Lady weep“, "April is in my Mistress' face“ und "Somebody loves me“. Es folgten Auszüge aus den Musicals "A Chorus Line" und "Porgy and Bess". Bei der Musik aus dem Musical „La Bohème“ von Giacomo Puccini begeisterte nicht nur der hervorragende Gesang von Stephanie Pönitz und Markus Süß, auch die schauspielerische Leistung der Beiden beindruckte das Publikum.

Zum Abschluss des Konzerts sangen Stephanie Pönitz und Markus Süß Auszüge aus der Oper „Die schöne Helena“. Immer wieder begleiteten die jungen Belcantisten vom Hochrhein Lara Schäuble (Sopran) und Alexander Kübler (Bariton) die erfahrenen Künstler bei verschiedenen Liedern. Martin Umrath spielte zu allen Stücken meisterhafte Klänge am Flügel. Das Konzert war einmal mehr ein überwältigendes Ereignis, den Künstlern wurde von Hubert Tröndle, Vorsitzender des Verkehrsvereins, für die herausragende Leistung gedankt. Stephanie Pönitz erwähnte zudem, dass sie mit Hubert Tröndle einen verlässlichen Ansprechpartner hat und die Künstler immer wieder gerne in Nöggenschwiel singen.