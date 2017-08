Weilheim Buch erzählt das Leben von Rosenkarle Karl Tröndle

Die Enkelin von Paula und Karl Tröndle hat ein Buch über das Wirken ihres Großvaters, dem Rosenkarle, geschrieben. Das Buch gibt einen Einblick in Kindheit und Jugend des ehemaligen Bürgermeisters von Nöggenschwiel und beleuchtet auch sein Engagement für das Rosendorf.

Nöggenschwiel – "Das Schicksal meinte es gut mit mir" – So lautet der Titel des Buches das vom Leben von Karl Tröndle berichtet. Karl Tröndle, Ehrenbürger der Gemeinde Weilheim, und seine Frau Paula sind 2016 innerhalb von drei Monaten beide verstorben. Unvergessen ist das große ehrenamtliche Engagement von Karl Tröndle, der das Rosendorf über seine Zeit als Bürgermeister hinaus entscheidend geprägt hat. Seine Frau hat ihn stets mit Rat und Tat begleitet. Enkelin Melanie Tröndle hat den beiden noch zu Lebzeiten ein Buch gewidmet.

Stunden, Tage, Wochen saß Melanie Tröndle mit ihren Großeltern im Wohnzimmer, Opa und Oma erzählten und sie schrieb. Es entstand ein wertvolles Buch, das sich zu lesen lohnt. Ein kleiner Auszug aus dem Vorwort: "Unser Opa war jemand, der ganz wunderbar erzählen und damit jeden mitreißen konnte. Und er hatte viel zu erzählen. Krieg, Nachkriegszeit, Bürgermeister, Rosendorf, Bundesverdienstkreuz, acht Kinder, 19 Enkelkinder und zwölf Urenkel." Melanie Tröndle berichtet, dass die Enkel ursprünglich nur ein paar Details aus dem Leben des Opas festhalten wollten. Doch es war schnell klar, dass dieses außergewöhnliche Lebenswerk nicht in ein paar Sätzen aufgeschrieben ist. Die Idee einer Biografie war geboren.

So entstand ein Buch aus neun Kapiteln: Meine Kindheit – Meine Jugend – Der Krieg – Meisterprüfung – Bürgermeisterzeit – Gemeinschaftsleben – Familie – Anhang mit Lebenslauf, und so weiter. Leider verstarben die beiden, bevor das Buch fertigt gedruckt war. Wenn man Karl und Paula Tröndle gekannt hat, kann man erahnen, was für eine Freude dieses Buch bei dem beliebten Ehepaar ausgelöst hätte.

Die ersten Exemplare wurden Anfang dieses Jahres innerhalb der Familie sowie an Freunde und Bekannte verteilt. Nun haben die Kinder von Karl und Paula Tröndle beschlossen, dass weitere Exemplare für die interessierte Öffentlichkeit gedruckt werden. Das Buch ist für 22 Euro zu erwerben. Bezahlt werden nur die Kosten des Druckes. Die Familie möchte an dem Buch nichts verdienen, ganz nach dem Vorbild der Eltern, die so vieles ehrenamtlich und ohne Verdienst gemacht haben, zum Wohl der Allgemeinheit.

Das Buch

"Das Schicksal meinte es gut mit mir – Aus dem Leben von Karl Tröndle" wurde von Melanie Tröndle, der Enkelin von Karl Tröndle, geschrieben. Es ist für 22 Euro in der Buchhandlung Kögel in Tiengen oder in Nöggenschwiel in der Holzwerkstatt Ebi, der Tourist-Info Nöggenschwiel oder in der Gret Stube zu erwerben. Das Hardcover hat 105 Seiten und enthält rund 80 Bilder.