Weilheim Beste Brauerei Deutschlands? Wettbewerbszentrale fordert Waldhaus zur Unterlassung auf

Die Privatbrauerei Waldhaus ist nach der Familienbrauerei Bauhöfer in Renchen-Ulm bereits die zweite Brauerei in Südwestdeutschland, von der die Wettbewerbszentrale in München eine Unterlassungserklärung verlangt. Die Post ging Ende April bei der Privatbrauerei ein.

Die Privatbrauerei Waldhaus solle danach nicht mehr mit dem Slogan „Beste Brauerei Deutschlands“ werben. Die Wettbewerbszentrale stört sich genau an dieser Werbebotschaft und fordert Waldhaus unter Androhung gerichtlicher Schritte auf, diese Aussage nicht mehr zu verbreiten. Bei der Beanstandung geht es um einen Schriftzug auf der Homepage der Brauerei in dem von der „Besten Brauerei Deutschlands“ die Rede ist.

Laut Martin Gruner, dem Leiter der Abteilung Kommunikation und Braumanagement bei Waldhaus, habe man in München aber schlecht recherchiert. Dort hieß es, ein Klick über die Medaillen führe zu der Erklärung, dass die Brauerei Waldhaus 2013 von allen Brauereien Deutschlands die meisten Auszeichnungen erhalten habe. „Was man in München übersehen hat“, so Martin Gruner, „ist, dass in der Liste der Auszeichnungen 2013 auch der Bundesehrenpreis in Gold aufgeführt wird, der von der Deutschen Landwirtschaft-Gesellschaft (DLG) nach aufwändigen Laboruntersuchungen und Verkostungen der unterschiedlichsten Bierspezialitäten durch Experten vergeben wird.

Die Privatbrauerei Waldhaus darf sich danach offiziell als die 'Beste Brauerei Deutschlands des Jahres 2013' bezeichnen. Worauf wir natürlich auch hinweisen.“ Gruner merkt auch an, dass es andere Brauereien gibt, die in ähnlicher Form mit der Auszeichnung werben. „Wir haben uns bereits vorletzten Donnerstag und erneut letzten Dienstag, vor Ablauf der Frist zur Abgabe der Unterlassungserklärung, gegenüber der Wettbewerbszentrale schriftlich zur Sache geäußert“, so Martin Gruner. Und weiter: „Wir sehen absolut keinen Anlass, von der angemahnten Werbebotschaft abzurücken. Jetzt warten wir darauf, wie sich die Sache weiter entwickeln wird.“

Auf die Frage, wer die Privatbrauerei bei der Wettbewerbszentrale angeschwärzt haben könnte, meint Brauereichef Dieter Schmid: „Wir stellen keine Vermutungen darüber an, wer dahinter steckt.“