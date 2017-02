Weilheim Beim Umzug am Fasnachtsmontag zeigt sich Weilheim bunt

Der Fasnachtsmontag mit Umzug und närrischem Treiben auf der Fasnacht im Rittersaal als Abschluss lockt zahlreiche Zuschauer an.

Mit Umzügen und närrischem Treiben ging in den Ortsteilen auf dem Weilheimer Berg am Fastnachtsmontag die fünfte Jahreszeit zu Ende. In Weilheim säumten einige Dutzend Zuschauer die Hauptstraße, als sich der kleine, aber feine Rosenmontagsumzug in Richtung Nägeleberghalle bewegte.

Die Dietlinger Wagenbauer hatten in den vergangenen Jahren mit ihren Motivwagen immer echte Hingucker erschaffen. Allerdings hatten sie in diesem Jahr nach eigener Aussage Pause. Aber auch ohne die Wagenbauer war der kleine Umzug, der vom Musikverein Weilheim und der Narrenzunft Närrische Friedle mit ihren Maskenträgern sowie dem Weilheimer Elferrat angeführt wurde, sehenswert.

Drollig tapsten die kleinen Gespenster, als die die Kindergartenkinder verkleidet waren, am langen Seil aufgereiht und von Kindergartenleiterin Iris Flum angeführt, brav und gesittet durch die Weilheimer Hauptstraße. Eine große Gruppe Weilheimer Landfrauen, farbenprächtig herausgeputzt, verteilten Schnäpsle und Süßigkeiten unter den närrischen Zuschauern am Straßenrand. Am Ende des Zuges sorgte die Weilheimer Gugge, die Prärie-Hüüler, mit ohrenbetäubendem Getöse für närrische Stimmung im Dorf an und in der Sonne. An der Nägeleberghalle endete der Fasnachtsumzug. Mit buntem Treiben auf der Fasnacht im Rittersaal und viel Musik ließen die Weilheimer Narren den Fasnachtsmontag ausklingen.