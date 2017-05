Weilheim Beeindruckenes Konzert: Die Kooperation der Jugendorchester Weilheim und Gurtweil zahlt sich aus

Das Jugendorchester Weilheim und Gurtweil geben ein gemeinsames Konzert. Eine Auswahl aus Filmmusik, Popsongs und Musicals erklingt.

In der Nägeleberghalle in Weilheim fand jüngst ein musikalisches Unterhaltungskonzert der Jugendorchester Weilheim und Gurtweil statt. Rund 150 Zuhörer haben sich versammelt, um den jungen Musikern gebannt zu lauschen. Im vergangenen Jahr haben die Musikvereine Aispel-Rohr, Brunnadern-Remetschwiel, Gurtweil sowie die Trachtenkapelle Nöggenschwiel eine Kooperation der Jugendorchester Weilheim und Gurtweil beschlossen. Beim Jugendorchester Gurtweil war es sehr schwierig, die frisch gestarteten Jungmusiker in das Jugendorchester zu integrieren, da alle anderen bereits über ein wesentlich höheres Leistungsniveau verfügten. Beim Jugendorchester Weilheim war es genau umgekehrt, viele junge Musiker bremsten die, die schon länger spielten, aus.

Nun werden mit der Kooperation die Jungmusiker, entsprechend ihrem Leistungsstand, an das Zusammenspiel in einem Orchester herangeführt. Davon profitieren nicht nur die Orchester, sondern natürlich auch der Nachwuchs. In Weilheim musizieren, unter der Leitung von Jörg Murschinski, die Jungmusiker, die zwischen dem zweiten und dem vierten Ausbildungsjahr sind. In Gurtweil, unter der Leitung von Ulf Kühner, sind derzeit die Jungmusiker ab einem Ausbildungsstand von vier Jahren.

Das Jugendorchester Weilheim präsentierte mit "Scorpion", "Ranger Rock", "Irish Dream", "Fluch der Karibik" und "Happy" ein buntes Programm, das dem Publikum äußerst gut gefiel. Nicht ohne Zugabe durften die jungen Musiktalente die Bühne verlassen. Das Jugendorchester Gurtweil unterhielt die Konzertbesucher mit "Shackelford Banks", "Music from West Side Story", "Soundtrack Highlights" sowie "A Tribute to Michael Jackson". Außerdem wurde die Titelmelodie von "Game of Thrones" gespielt. Auch hier wurde eine Zugabe eingefordert. Martin Gamp, Vorsitzender des Musikvereins Weilheim, bedankte sich bei den engagierten Dirigenten und auch bei den Vorsitzenden und Jugendleitern der beteiligten Vereine für die gute Zusammenarbeit. Martin Gamp: "Ich bin davon überzeugt, dass wir mit dieser Kooperation der Jugendorchester eine Institution geschaffen haben, an der wir alle noch viel Freude haben werden."