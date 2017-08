Weilheim Autofahrer verwechselt Pedale: Verletzte und Totalschaden

Der Fehltritt eines Autofahrers auf der Kreisstraße bei Weilheim-Nöggenschwiel hat zu einem schweren Verkehrsunfall geführt. Der Fahrer stieg statt auf die Kupplung auf die Bremse. Ein Mazda fuhr mit voller Wucht auf.

Der Fehltritt eines Autofahrers führte am Donnerstagabend auf der K 6557 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Um 18.15 Uhr fuhren drei Autos hintereinander von Nöggenschwiel in Richtung Weilheim. Dabei verwechselte der Fahrer des vordersten Autos die Pedale und trat statt auf die Kupplung auf die Bremse, berichtet die Polzei. Eine hinterherfahrende Mazda-Fahrerin konnte einen Auffahrunfall gerade noch vermeiden und brachte ihr Auto rechtzeitig zum Stehen. Dies gelang dem dritten im Bunde nicht mehr. Er krachte dem Mazda mit hoher Wucht ins Heck und schob ihn auf das Auto des 77-jährigen "Bremsers". Die Fahrerin des Mazda wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An zwei Autos entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 20 000 Euro geschätzt.