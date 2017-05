Weilheim 805 Mountainbiker liefern sich spannende Wettkämpfe

Der Waldhaus-Bike-Marathon geht bei besten Bedingungen über die Bühne. Hunderte Besucher an der Strecke feuern die Sportler an.

Zufrieden zeigte sich Arnim Siebold vom Velo- und Bike-Club (VBC) Waldshut-Tiengen, Veranstalter des „Waldhaus-Bike-Marathons“, mit dem Verlauf der 14. Auflage des Rennens. Unter idealen Wetterbedingungen gingen dieses Jahr 805 Mountainbiker, darunter rund 100 aus der benachbarten Schweiz, an den Start vor der Haagwaldhalle in Remetschwiel. Auch im vergangenen Jahr hatten sich rund 800 Teilnehmer gemeldet. Wegen des schlechten Wetters waren jedoch nur 650 Sportler auf die 42 Kilometer lange Strecke gegangen.

Nach 1:37 Stunden beendete der Schweizer Emilien Barben (Neuchâtel) als Sieger das Rennen. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Vincent Dorn aus Kirchzarten und Manuel Müller aus Wihl (Kaiserstuhl). Lange Zeit sah Matthias Bettinger aus Urach, der 2012 den „Waldhaus-Bike-Marathon“ für sich entscheiden konnte, wie der sichere Sieger aus. Wegen eines Defekts musste er das Rennen jedoch vorzeitig abbrechen. In der Damenwertung siegte die Profibikerin Samara Sheppard aus Neuseeland in der Zeit von 1:37 Stunden vor Magdalena Öschger (Niederhof) und Sabine Stumpf aus Freiburg.

Es ist immer schwer, abzuschätzen, wie viele Zuschauer entlang der Strecke das Rennen verfolgen. Aber es dürften auch dieses Jahr wieder einige Hundert gewesen sein, die die Fahrer an den spektakulären Streckenabschnitten mit ihren Anfeuerungsrufen zu Höchstleistungen anzustacheln versuchten. Nach dem Rennen verwandelte sich der Platz vor der Haagwaldhalle in eine echte Festmeile, wo Akteure und Zuschauer gemeinsam auf die gelungene Veranstaltung anstoßen konnten. Sichtlich beeindruckt von der überwältigenden Szenerie rund um das Rennen, sagte Armin Siebold: „Es war wieder eine tolle Sportveranstaltung. Es ist geradezu überwältigend, was hier abgeht."

Die Abläufe rund um das Rennen nannte er optimal. "Wir haben in den vergangenen Jahren viel gelernt. Alles ist im Laufe der Jahre wesentlich professioneller geworden." Die Infrastruktur rund um die Hagwaldhalle sei, nicht zuletzt auch dank der Unterstützung durch die Gemeinde Weilheim, vollkommen. "Mein ganz besonderer Dank gilt natürlich all jenen, die uns bei der Durchführung dieses Großereignisses ehrenamtlich unterstützen.“

Die Veranstaltung

Der "Waldhaus-Bike-Marathon" hat einen festen Platz im Veranstaltungskalender der Gemeinde Weilheim. 2004 hatte Dieter Schmid von der Privatbrauerei Waldhaus die Idee für das Rennen. Er konnte Eberhard Hess, damals Vorsitzender des VBC Waldshut-Tiengen, und den Weilheimer Bürgermeister Roland Arzner von dieser Idee begeistern. Der "Waldhaus-Fun-Bike-Marathon" steht seit Beginn unter der Schirmherrschaft von Mountainbike-Weltmeisterin Sabine Spitz.