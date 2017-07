Weil am Rhein Zwei Verletzte und 12.000 Euro Sachschaden nach Crash auf der A5

Weil am Rhein

Nachlässigkeit auf der einen und verbotenes Rechtsüberholen auf der anderen Seite führten am Donnerstagnachmittag auf der A5 bei Weil am Rhein zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Ein 36-jähriger Mann passierte die Grenze nach Deutschland und fuhr auf der mittleren von drei Fahrspuren weiter. Als er den Rasthof Weil am Rhein erblickte, wechselte er auf den rechten Fahrstreifen.Dort kollidierte er mit einem BMW, dessen Fahrer verbotenerweise rechts überholte. Beide Autos kollidierten, wobei der Fahrer des BMW und die Beifahrerin im Opel verletzt wurden.Auf Grund dessen musste der Rettungsdienst zur Unfallstelle eilen. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweisen 12.000 Euro.Die Polizei zeigte beide Fahrer an.