Weil am Rhein Zu schnell bei Regen: 19-Jähriger baut Totalschaden nach Aquaplaning auf der A 5

Bitteres Lehrgeld bezahlen musste ein junger Autofahrer am Sonntagabend auf der A 5.

Der 19-jährige Mann fuhr kurz nach 22 Uhr mit seinem BMW vom Grenzübergang Weil am Rhein/Basel in Richtung Freiburg. Die Fahrbahn war zu diesem Zeitpunkt nach einem Gewitter und Starkregen mit einem Wasserfilm überzogen, wie die Polizei berichtet.Der junge Mann passte die Geschwindigkeit nicht diesen Verhältnissen an und fuhr zu schnell. Infolgedessen kam der BMW durch Aquaplaning ins Schleudern, krachte in die Leitplanken und blieb nach etwa 100 Metern völlig demoliert stehen.Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon, am Auto entstand vermutlich Totalschaden. Der Gesamtschaden belief sich auf etwa 13.000 Euro.Nach dem Aufprall in die Leitplanken wurden eine größere Menge Dreck und Gras auf die Fahrbahn geschleudert. Deshalb musste der rechte Fahrstreifen gesperrt und von der Autobahnmeisterei gereinigt werden.