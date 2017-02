Weil am Rhein Zentralklinikum: Weiler unterstützen Lörrach

Weil am Rhein

Die Standortsuche für das neue Kreisklinikum hat am Mittwoch den Gemeinsamen Oberzentrumsausschuss von Lörrach und Weil am Rhein beschäftigt. Es wurde deutlich, dass die Weiler mehrheitlich den Standort Lörrach unterstützen

Weil am Rhein (nn) Die Standortsuche für das neue Kreisklinikum hat am Mittwoch den Gemeinsamen Oberzentrumsausschuss von Lörrach und Weil am Rhein beschäftigt. Es wurde deutlich, dass die Weiler mehrheitlich den Standort Lörrach unterstützen. Andere Voten gab es jedenfalls keine. Eine von den SPD-Vertretern vorgeschlagene Abstimmung zugunsten des Standorts Lörrach gab es dann aber doch nicht, nachdem sich Vertreter von Grünen und FDP sowie die beiden Oberbürgermeister dagegen ausgesprochen hatten.

Lörrachs OB Lutz und die Lörracher Stadtplanerin Monika Neuhöfer-Avdic nutzten die Präsentation im Ausschuss, um die Qualitäten des Klinikstandorts Lörrach vorzustellen, über den im Kreistag, wie Lutz bekannt gab, nicht wie angekündigt im März, sondern aus verfahrenstechnischen Gründen erst im April entschieden werden soll. Die Weiler Mitglieder im Oberzentrumsausschuss machten nach der Präsentation deutlich, dass sie den Lörracher Standort gegenüber den Angeboten von Rheinfelden und Schopfheim im Vorteil sehen. Ausschlaggeben ist dabei vor allem die zentrale Lage (die 80 000 Einwohner von Weil und Lörrach machen ein Drittel der Kreisbevölkerung aus) und die Nähe zu Weil. Eugen Katzenstein (Freie Wähler Weil) fand es positiv für Weil, wenn das Klinikum „nicht so weit weg ist“ und kündigte an, dass die Weiler Freien Wähler den Standort Lörrach präferieren.

Johannes Foege (SPD Weil) meinte, aus Weiler Sicht müsse man Lörrach bevorzugen, weil der Standort „relativ optimal“ sei, da er dort ist, wo die meisten Menschen wohnen. Sein Parteikollege Jürgen Valley (Weil) ergänzte: „Der Standort Lörrach gilt für mich als Weiler als gesetzt.“ Aus Weiler Sicht könne es weder Rheinfelden noch Schopfheim werden. Unterstützung für Lörrach signalisierte zudem Thomas Bayer (Grüne Weil), Wolfgang Roth-Greiner (FDP Weil) sprach ebenfalls von „Sympathie für Lörrach“. Dem Antrag von Johannes Foege, der Oberzentrumsausschuss solle sich in einer Abstimmung für den Standort Lörrach aussprechen, folgten dann aber nicht alle Befürworter. Unterstützung gab es von den Parteikollegen Jürgen Valley und Günter Schlecht (Lörrach), sowie den Lörrachern Uwe Claassen („Wäre für mich ok“) und Bernhard Escher („Wir nehmen der Entscheidung des Kreistags damit nichts vorweg“). Dagegen wandten sich jedoch Wolfgang Roth-Greiner und Thomas Bayer. Roth-Greiner verwies darauf, dass noch nicht alle Unterlagen eingereicht seien. Für ihn sei es ein Gebot der Fairness abzuwarten, bis alles vorliegt. Bayer hielt eine Abstimmung für „nicht nötig“, die Debatte habe den Kreisräten schon deutlich genug gezeigt, wie die Weiler dächten.

Gegen eine Abstimmung sprach sich auch OB Dietz aus. Man habe im Ausschuss nur die Lörracher Präsentation gehört. Er bilde sich seine Meinung erst, wenn alle Fakten auf dem Tisch lägen. Und „ich kaufe nichts, wenn ich nur eine Werbung gehört habe.“ Außerdem plädierte er dafür, bei der Entscheidung die Kostenfrage einzubeziehen. Grundsätzlich liege die Entscheidung beim Kreistag, das wolle er respektieren. Dem schloss sich auch OB Lutz an. Dietz riet den Weilern und Lörrachern abschließend zu Gelassenheit: „Ich kann OB Lutz gut verstehen, wenn er sagt: Alles wird gut.“