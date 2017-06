vor 12 Stunden jsc Weil am Rhein Wüste Schlägerei unter Familien: Vier Verletzte und demoliertes Auto

Am späten Mittwochabend kam es in Weil am Rhein zu einer wüsten Schlägerei unter zwei Familien. Die Polizei musste zwei Mal anrücken, ehe es Ruhe gab. Am Ende gab es vier Verletzte und ein demoliertes Auto.