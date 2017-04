Weil am Rhein Weil am Rhein: Auffahrunfall zwischen Auto und Wohnmobil

Eine Autofahrerin übersah am Donnerstag auf der "Alten Straße" ein langsam fahrendes Wohnmobil und fuhr auf das Fahrzeug auf – Der Sachschaden beträgt ungefähr 6000 Euro.

Weil am Rhein – Am Donnerstagmittag ereignete sich auf der "Alte Straße" zwischen einem VW Golf und einem Wohnmobil ein Verkehrsunfall. Gegen 12.20 Uhr befuhr ein 76-jähriger Mann mit seinem Wohnmobil die Alte Straße von Weil am Rhein kommend in Richtung Märkt. Er war auf der Suche nach einer Abbiegemöglichkeit in Richtung "Rhein" und fuhr deshalb die dort erlaubten 70 Kilometer pro Stunde nicht aus. Eine nachfolgende 20-jährige Autofahrerin übersah das etwas langsamer fahrende Wohnmobil vor ihr und fuhr diesem mit voller Wucht ins Heck. Die Frau stand durch das Unfallgeschehen unter Schock und wurde deshalb vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Wohnmobils sowie seine Mitfahrerin blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von etwa 6000 Euro.