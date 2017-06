Weil am Rhein Vollbremsung: Fahrgast wird bei Unfall mit Linienbus verletzt

Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall mit Beteiligung eines Linienbusses am Donnerstagnachmittag in Weil-Friedlingen.

Der Bus der Basler Verkehrsbetriebe befuhr um 13.10 Uhr die Hauptstraße in Richtung Stadtmitte/Bahnhof. In Höhe des Anwesens Hauptstraße 395 musste der Busfahrer eine Vollbremsung einlegen.Seinen Angaben zu Folge rangierte ein Skoda mit Basler Kennzeichen auf einem schmalen Parkstreifen direkt neben der Fahrbahn. Hierbei geriet das Auto beim Rückwärtsfahren in die Fahrspur des Busses.Bei der anschließenden Vollbremsung wurde ein stehender Fahrgast herumgeschleudert und zog sich leichtere Verletzungen zu. Der Autofahrer bestritt gegenüber der Polizei den Vorwurf.Zur Klärung des genauen Herganges werden Zeugen gesucht. Eventuell könnten Fahrgäste etwas mitbekommen haben.Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Weil am Rhein entgegen (07621-98000).