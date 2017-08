Kultur Vitra Schaudepot zeigt Möbel von Ettore Sottsass

Das Vitra Schaudepot feiert die emotionalen Möbel des Designrevolutionärs Ettore Sottsass. Die Schau ist eine Hommage zum 100. Geburtstag und zeigt auch die legendäre knallrote Reiseschreibmaschine Valentine.

Er wäre in jedem Schöner-Wohnen-Heim ein Objekt der Begierde: der "Carlton", das männliche Bücherregal, das mit seiner Schräge die Bücher in Schieflage bringt und mehr ein Lieblingsobjekt der Designliebhaber als der Bücherfreunde wurde. Entworfen hat es der Jahrhundertdesigner Ettore Sottsass, der dieses Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Aus diesem Anlass hat das Vitra Schaudepot in Weil am Rhein dem "Rebell und Poet" eine Ausstellung mit 30 ausgewählten Objekten aus der gut 100 Stücke umfassenden Sammlung des Vitra Design Museums gewidmet. Sie zeichnet Sottsass' Entwicklung hin zum revolutionären Kopf des Mailänder Designkollektivs Memphis nach.

Die Hommage fragt nicht, ob das Memphis-Design zurückkommt – da müsste schon viel passieren, dass ein so lebensfrohes, spontanes, postmodernes Design wiederkehrt. Aber sie zeigt die Blütezeit von Memphis, die nur von kurzer Dauer war, keine zehn Jahre, in der die antifunktionale, sinnliche Designsprache von Sottsass und seiner Gruppe international bekannt wurde.

Die Memphis-Bewegung war eine radikale Designer-Avantgarde und eine der wichtigsten Strömungen. Die einzelnen Stücke wirken heute weniger schrill, krass oder bizarr als kreativ, lustig und witzig. Objekten wie der vogelähnlichen Tischleuchte "Tahiti" oder dem Schrankregal "Casablanca" sieht man an, dass Memphis Spaß in die Möbelwelt brachte: weniger Sachlichkeit, dafür mehr Emotion.

Man schmunzelt über diese Reverenzen aus der Tierwelt und freut sich über den Humor von Sottsass, wenn man seine oft ironischen Texte liest, die er in Designzeitschriften publiziert hat. Das kuratorische Konzept von Heng Zhi zeigt chronologisch die Entwicklung von Sottsass, dessen bahnbrechende Designsprache sich schon früh, seit den 1950er Jahren, abzeichnete. Ebenso wie den Einfluss der Pop Art, den Bezug zur Alltagskultur und zu "billigen" Materialien wie Kunststofflaminat, das normalerweise in Küchen und Badezimmern verbaut wird, und "als zutiefst gewöhnlich" (Sottsass) gilt. Die Exponate decken die lange Karriere anhand von Schlüsselwerken ab: die Zeit bei Olivetti, für die der Italiener 1969 die zur Design-Ikone gewordene, legendäre knallrote Reiseschreibmaschine Valentine entwarf ("für alle Orte bestimmt außer fürs Büro"), die Kollektion der "grauen Möbel", mit der Sottsass erkennbar Konsumkritik übt, mit Grau als Metapher gegen die bunte Werbung. Nicht zuletzt die "heiligen Objekte", die dem Alltag entzogen werden sollen. Zu sehen ist die Schau bis 24. September, täglich von 10 bis 18 Uhr.