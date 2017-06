Weil am Rhein Vier Menschen vor Feuer auf Sportboot gerettet

Weil am Rhein

Mit einem Sprung ins Wasser haben sich vier Menschen in Weil am Rhein vor einem Feuer auf ihrem Sportboot gerettet.

Wie die Polizei mitteilte, war der Motor des etwa acht Meter langen Bootes am Samstag beim Auslaufen aus dem Jachthafen in Brand geraten. Ein anderer Bootseigner sah das Feuer, fuhr zur Unglücksstelle und half den vier Verunglückten – 23 bis 53 Jahre alt – aus dem Rhein an Land.

Sie blieben unverletzt, zwei von ihnen erlitten aber einen leichten Schock. Das brennende Boot wurde an die Kaimauer gezogen und dort von einem Feuerwehrboot aus der Schweiz gelöscht. Es brannte allerdings trotzdem komplett aus.