Weil am Rhein Verkehr: Schwarze Wolken überm Stuhlkreisel

Die unter Umständen von den Kreisverkehrsplätzen ausgehende Gefährdung beschäftigt derzeit die Kommunalpolitik.

Weil am Rhein – Während in Binzen hart um die Kunst im Dreispitz-Kreisel gerungen wird, beobachtet man in Weil am Rhein die Auseinandersetzung aufmerksam und wartet auf Entscheidungen in Bezug auf die eigenen Kreisverkehrsplätze entlang der Bundesstraße 3. Bislang hat sich das Landratsamt aber noch nicht zu einer endgültigen Bewertung entschließen können. Als problematisch gilt vor allem der Stuhlkreisel an der Einmündung der Zollfreien Straße in die Bundesstraße B3.

Um die von den Kreisverkehrsplätzen ausgehende Gefährdung einschätzen zu können, hat das Landratsamt die Stadt aufgefordert, eine Auditierung der Kreisel vornehmen zu lassen, das heißt eine Untersuchung, ob sie den geforderten Standards bezüglich der Verkehrssicherheit genügen. Anlass dazu gab ein schwerer Unfall, bei dem ein alkoholisierter Autofahrer mit einem Kunstobjekt in einem Kreisel kollidierte und starb. Daraufhin verbot das Land alle starren Hindernisse in Kreiseln, die sich außerorts befinden.

Stuhlkreisel

Der Kreisel an der Einmündung der Zollfreien in die B 3 liegt außerorts. Die dortige Stuhlskulptur steht auf einem metallenen Sockel, der wiederum auf einem etwa ein Meter hohen Erdhügel platziert ist. Die Stadtverwaltung hat die Prüfung bereits vor fast drei Jahren vornehmen und damals auch prüfen lassen, ob es Maßnahmen gibt, mit denen die Verkehrssicherheit erhöht werden kann.

So wurde etwa untersucht, ob bei den Zufahrten die Beschilderung verbessert werden kann, ob durch den Einbau stationärer Radaranlagen darauf hingewirkt werden kann, dass die zulässige Geschwindigkeit besser eingehalten wird, oder ob etwa durch sogenannte Glasmarker an den Zufahrten der Kreisel vor allem nachts besser sichtbar gemacht werden kann.

Letztlich kam die Stadt in ihrer Stellungnahme an das Landratsamt zu dem Schluss, dass die Glasmarker am ehesten geeignet wären, die Sicherheit zu erhöhen. Dem Landratsamt reicht das jedoch nicht. Es hat die Stadt nun aufgefordert, die Untersuchung dahingehend zu ergänzen, dass sie „zweifelsfrei darlegt, dass durch Umsetzung der darin aufgezeigten Maßnahmen das Gefährdungsrisiko für Verkehrsteilnehmer durch die Skulptur vollumfänglich ausgeräumt ist.“ Unter diesen Umständen dürften die Tage des Stuhls im Kreisel allerdings gezählt sein. Denn man fragt sich, welcher Gutachter ist bereit, eine solche Garantie zu geben?

Umso mehr, als das Landratsamt die Vorgaben des Landes dahingehend interpretiert, dass „keine Gefahrenstellen im Verkehrsraum zulässig sind“ und bei einer Abwägung des Gefahrenpotenzials „auch unlogisches oder unerklärliches und auch schuldhaftes Verhalten von Verkehrsteilnehmern zu berücksichtigen“ sei. Aus der Sicht von Erstem Bürgermeister Huber stellt diese Einschätzung „eine sehr weit gefasste Definition der Verlagerung der Verantwortlichkeit dar, die aus dem privaten persönlichen Umfeld der Beteiligten in den öffentlichen Sektor hinein geschieht.“

Man könnte es auch anders sagen: Auch wenn sich ein Autofahrer noch so dumm anstellt, muss genau damit gerechnet werden, wenn man das Risiko durch die Kreiselkunst abschätzen will. Ob die Stadt unter diesen Umständen eine weitere Prüfung in Auftrag gibt, lässt Huber vorerst offen.

Obeliskkreisel

Das hängt damit zusammen, dass das vor drei Jahren in Auftrag gegebene Audit nicht nur für den Stuhl-, sondern auch für den Obeliskkreisel bei der Ausfahrt des Insel-Parkhauses und für den Haltinger Kreisel an der Einmündung der Nordwestumfahrung in die B 3 angefertigt wurde. Im Rathaus hatte man es nämlich für sinnvoll gehalten, alle drei Kreisel in gleicher Weise zu sichern. Zum Obeliskkreisel hat sich das Landratsamt aber noch nicht geäußert.

„Hier finden noch Abstimmungen statt“, heißt es dazu aus dem Landratsamt. Bei der Stadt geht man gleichwohl davon aus, dass dieser Kreisel nicht im Außenbereich steht und als unproblematisch eingestuft werden kann, da auf allen Zufahrtsstraßen nur Tempo 50 erlaubt ist. Gleichwohl will man ein ergänzendes Audit für den Stuhlkreisel erst dann in Auftrag geben, wenn klar ist, ob auch für den Obeliskkreisel weitere Untersuchungen nötig sind.

Haltinger Kreisel

Der Haltinger Kreisel war in das städtische Audit einbezogen. Da er bislang aber von einem Kunstobjekt frei geblieben ist, gibt es derzeit keinen Handlungsbedarf.