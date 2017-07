Weil am Rhein Unfall mit gestohlenem Auto - Fahrer flüchtet und lässt Auto zurück

Am Sonntagmorgen wurde der Polizei mitgeteilt, dass an der Einmündung Lustgartenstraße/Weiherweg ein beschädigtes Auto mit Schweizer Kennzeichen quer auf der Fahrbahn steht.

Eine Streife kam vor Ort und stellte fest, dass das Auto verunfallt war. Es war stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Die Abklärungen über die Schweizer Polizei ergaben, dass der silberne Opel Meriva im Kanton Bern entwendet worden war.Hierzu gibt es mittlerweile einen Tatverdacht. Das Auto wurde abgeschleppt, sichergestellt und wird derzeit auf Spuren hin untersucht.Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum Sonntag bzw. in dessen frühen Morgenstunden. Im Anschluss an die Karambolage beging der Fahrer Unfallflucht.Die Polizei sucht nach ihm und bittet um Hinweise, wem der silberne Opel mit BE-Kennzeichen in der Nacht zum Sonntag aufgefallen ist bzw. wer etwas zu dessen Fahrer sagen kann.Hinweise nimmt das Polizeirevier Weil am Rhein entgegen (07621-97970).