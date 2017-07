Weil am Rhein Unfall auf der A 5 - verletzter Geschädigter geht auf Unfallverursacher los

Nach einem Unfall mit Personen- und Sachschaden am Dienstagvormittag auf der A 5 ging einer der beteiligten Autofahrer auf den anderen los.

Nach den polizeilichen Ermittlungen fuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem Ford vom Grenzübergang Basel/Weil am Rhein in Richtung Norden.Hierbei wurde er von einem Volvo rechts überholt und beim Wiedereinscheren geschnitten, so dass es zum Unfall kam. Hierbei entstand an beiden Autos etwa 3000 Euro Blechschaden, wie die Polizei in ihrem Pressebericht schreibt.Beide Fahrer hielten an und stiegen aus. Der erzürnte Ford-Fahrer soll anschließend auf seinen Unfallgegner losgegangen und ihn derart gepackt haben, dass dieser geringfügig verletzt wurde.Dem Ford-Fahrer ging es in der Folge immer schlechter, weshalb für ihn ein Rettungswagen angefordert wurde. Die Polizei ermittelt gegen beide Beteiligten.