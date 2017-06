Weil am Rhein Unbekannte stehlen Ortsschilder von Weil-Haltingen  Polizei bittet um Hinweise

Sowohl in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni als auch vom 8. auf den 9. Juni wurden Ortsschilder von Unbekannten entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Drei Ortsschilder von Weil am Rhein-Haltingen waren in den letzten Tagen das Ziel von Dieben. Das erste Ortsschild wurde in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni in der Heldelinger Straße gestohlen.

In der Nacht vom 8. auf den 9. Juni wurden gleich zwei Ortsschilder, die auf Höhe des Ortsausgangs bzw. Ortseingangs beim Winzerweg standen, entwendet. Der entstandene Schaden beträgt pro Schild etwa 500 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder zum Verbleib der Schilder geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weil am Rhein in Verbindung zu setzen (07621/97970).