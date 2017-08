Weil am Rhein Sieben Fahndungsausschreibungen für einen Mann - jetzt ist er gefasst

Insgesamt sieben Fahndungsausschreibungen waren das Ergebnis der Überprüfung eines 40-jährigen Mannes, den Beamte der Bundespolizei am Freitagabend am Grenzübergang Weil-Otterbach festgenommen haben.

Weil er im Verdacht steht, an einem Wohnungseinbruch beteiligt gewesen zu sein, suchte die Staatsanwaltschaft in Rottweil per Untersuchungshaftbefehl nach ihm.Weiter hatte er eine Geldstrafe aus einer bereits ergangenen Verurteilung wegen Diebstahls noch nicht beglichen, sodass ihn die Freiburger Staatsanwaltschaft zur Festnahme ausgeschrieben hatte.In fünf weiteren Strafverfahren, unter anderem wegen Betrugs und Diebstahls, wollten verschiedene Justizbehörden den Aufenthaltsort des Mannes erfahren und hatten zu diesem Zweck eine Fahndungssauschreibung veranlasst.Nach Vorführung beim Haftrichter, der den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte, wurde der 40-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.