Weil am Rhein Schwerverletzt: Ältere Dame stürzt in ihrer Wohnung in Weil am Rhein

Schwerverletzt: Ältere Dame stürzt in ihrer Wohnung in Weil am Rhein

Die Ältere Dame zog sich bei dem Sturz eine Oberschenkelfraktur zu und wurde in die Lörracher Klinik gebracht.

Weil am Rhein – Telefonisch bei der Polizei Weil gemeldet hat sich am Samstagnachmittag eine 79 Jahre alte Dame und gab an, dass sie soeben in ihrer Wohnung gestürzt sei und sich nun in einer hilflosen Lage befinden würde. Eine Streifenbesatzung machte sich deshalb sofort auf den Weg, um die Dame aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Über eine geöffnete Terrassentüre konnten sich die Polizeibeamten Zugang zur Wohnung verschaffen und fanden die Dame noch immer auf dem Boden liegend vor. Da die Dame über starke Schmerzen klagte, kam zusätzlich noch ein Rettungswagen des DRK-Lörrach hinzu. Wie sich herausstellte, hatte sich die Dame bei ihrem Sturz vermutlich eine Fraktur am Oberschenkel zugezogen und wurde deshalb durch den Rettungsdienst in eine Klinik nach Lörrach gebracht.