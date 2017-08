Weil am Rhein/Hochrhein Schweizer Nationalfeiertag zieht lange Staus vor der Grenze nach sich

Die Fahrt Richtung Süden wurde am Mittwoch zur Geduldsprobe. Nicht nur vor dem Grenzübergang Weil am Rhein, auch vor den Rheinbrücken in Rheinfelden und Bad Säckingen bildeten sich lange schlangen.

Vor der Schweizer Grenze bei Weil am Rhein hatte sich auf der A 5 ein kilometerlanger Lkw-Stau gebildet, der einen Rückstau für den gesamten Verkehr nach sich zog, der sich schon bei Freiburg bemerkbar machte. Auch für die Orte entlang der Umleitungsstrecken bedeutete das verstopfte Straßen. All das war eine Spätfolge des Nationalfeiertags in der Schweiz.

Wie die Autobahnpolizei auf Nachfrage berichtete, stauten sich die Lkw auf der A 5 gen Süden bis gegen Mittag zweispurig auf 13 Kilometern, das heißt bis vor der A 5-Ausfahrt Efringen-Kirchen. Weil wegen des Schweizer Nationalfeiertags am 1. August keine Lkw-Abfertigung stattfinden konnte, hatten sich schon am Feiertag, dem Dienstag, auf Transit oder Verzollung wartende Lastkraftwagen vor der Grenze gestaut. In der Nacht sei der Lkw-Stau auf sechs Kilometer angewachsen, so die Autobahnpolizei. In den Morgenstunden kamen der Berufsverkehr, nachrückender Lkw-Verkehr sowie Ferienreiseverkehr als stauverlängernd hinzu.

Erst am Nachmittag beobachtete die Autobahnpolizei eine Erleichterung für den Pkw-Verkehr. Wie lange es dauert, bis sich der Stau aufgelöst hat, vermochten weder Polizei noch Autobahnzoll vorherzusehen. Klar war für den Sprecher des Autobahnzollamts, dass man wie immer bis 22 Uhr abfertigen werde. Länger sei nicht möglich, weil in der Schweiz von 22 Uhr bis 5 Uhr früh das Nachtfahrverbot gilt. „Die Schweiz lässt dann keine Lkw mehr herein.“ Als durchaus möglich wurde daher angesehen, dass sich der Lkw-Stau, der am 1. August entstand, auch noch in den 3. August hineinziehen wird.

Lange Wartezeiten auch am Hochrhein

An den Grenzübergängen in Rheinfelden und Bad Säckingen staute sich ebenfalls am Mittwoch der Verkehr. In Bad Säckingen standen am Vormittag die Lastwagen vor der Rheinbrücke die ganze Rheinuferstraße entlang bis in die Jurastraße. Ein Lastwagenfahrer aus Rheinfelden, der mit seinem Auto zur Arbeit nach Sisseln fuhr, konnte die Lastwagen zwar überholen. Am Arbeitsplatz, einer Spedition, angekommen, schickte ihn sein Chef aber wieder nach Hause. Grund: Die Blumen aus Holland, die er von Pratteln aus an Händler in der Schweiz ausliefern sollte, standen noch samt Lastwagen im Stau. So ist der Brummifahrer unfreiwillig zu einem freien Tag gekommen.

Ein anderer Lastwagenfahrer erlebte den Stau am eigenen Leib vor dem Autobahnzoll in Rheinfelden. "Die Lkws stehen seit Stunden bis Lörrach zurück. Die Getränke werden langsam knapp bei den Temperaturen", schrieb er gegen Mittag eine Nachricht über Facebook an die SÜDKURIER-Lokalredaktion Rheinfelden. Der Lkw-Fahrer aus Rheinland-Pfalz, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, ärgerte sich auch über die Drängler unter seinen Kollegen, die die linke Spur, die eigentlich den Pkw vorbehalten sind, benutzten und so den Zollhof verstopften. "Die Fahrer, die sich zum Verzollen rechts anstellen, sind die Dummen", schrieb er, während er darauf wartete, dass es endlich weiter geht.