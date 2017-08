Weil am Rhein Schnäppchenpreis bei Oldtimerkauf ruft Zoll auf den Plan

Einen Pontiac Firebird aus dem Jahr 1973 meldete ein 30-jähriger Mann beim Zollamt Weil am Rhein-Autobahn zur Einfuhrabfertigung an. Der niedrige Kaufpreis machet die Zöllner misstrauisch.

Für günstige 7000 Schweizer Franken habe er den Oldtimer bei einem Händler in der Schweiz gekauft. Die Zöllner hatten berechtigte Zweifel an diesem Schnäppchenkauf und fanden schließlich heraus, dass der Händler nicht 7000 sondern 25.000 Schweizer Franken für das Fahrzeug kassiert hatte.Der Verkäufer habe die Idee mit der niedrigen Rechnung für den Zoll gehabt, gab der 30-Jährige an. Dennoch wurde gegen ihn ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Eingangsabgaben in Höhe von über 1140 Euro wollte er hinterziehen.