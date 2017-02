Weil am Rhein Polizei stoppt Raser mit 189 Stundenkilometern auf der A 5

Bei Geschwindigkeitskontrollen am späten Montagabend hat die Polizei auf der Autobahn 5 in Fahrtrichtung Süden gleiche mehrere Fahrzeuge wegen zu schnellem Fahren beanstandet.

Spitzenreiter an einer Kontrollstelle in Höhe Efringen-Kirchen war ein Schweizer Pkw-Fahrer, der mit 178 km/h (inkl. der Toleranz) statt der erlaubten 120 km/h gemessen wurde.Übertroffen wurde dieser Autofahrer dann tatsächlich noch von einem Niederländer, der mit seinem Audi mit 189 km/h - also stolze 69 km/h zu schnell - im Bereich des Autobahndreiecks Neuenburg in Richtung Süden geblitzt wurde. In beiden Fällen war eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro fällig.Das Ergebnis der Kontrollen hat wieder einmal gezeigt, wie wichtig diese auch gerade zur Abend- oder Nachtzeit sind. "Es kann nicht sein, dass man sich auf unseren Autobahnen so einfach austoben kann", so ein Polizeibeamter.