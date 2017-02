Weil am Rhein/Efringen-Kirchen Polizei erteilt fünf Schweizer Rasern Platzverweise für die Autobahn 5

Weil am Rhein/Efringen-Kirchen

Am späten Sonntagabend teilten Verkehrsteilnehmer der Polizei mit, dass auf der A 5 zwischen Weil am Rhein und Efringen-Kirchen hochmotorisierte Autos rasen würden und sich offenbar ein Rennen liefern.

Daraufhin überprüften Streifen den Streckenabschnitt und stellten auf einem Parkplatz an der Ausfahrt Efringen-Kirchen fünf PS-Boliden fest. Sämtliche Fahrzeuge hatten Schweizer Zulassungen und wurden samt den Fahrern kontrolliert.Letztere setzten Unschuldsmienen auf und stellen sich unwissend, was ihnen nicht allzu viel half. Alle Fahrer erhielten Platzverweise und durften den südlichen Bereich der A 5 nicht mehr benutzen.Im Anschluss daran wurden alle fünf PS-Boliden zur Grenze eskortiert und die Ausreise in die Schweiz überwacht.