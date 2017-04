Weil am Rhein Polizei erprobt in Weil am Rhein den Einsatz von Bodycams

Immer wieder werden Polizeibeamtinnen und -beamte bei der Ausführung ihres Dienstes durch Angriffe verletzt. So genannte Bodycams sollen dies künftig verhindern.

Die Polizei in Baden-Württemberg stuft die Gewalt gegenüber Polizeibeamtinnen und -beamten schon seit geraumer Zeit als Schwerpunktthema ein und startete in der 14. Kalenderwoche die Erprobung von Bodycams in den Polizeipräsidien Freiburg, Mannheim und Stuttgart, wie es in einer Pressemitteilung heißt.Die Erprobungsphase ist über einen Zeitraum von sechs Wochen vorgesehen und wird bei großstädtisch geprägten Polizeirevieren im Streifendienst eingesetzt.Im Bereich des Polizeipräsidiums Freiburg sind hierfür die Polizeireviere Freiburg-Nord sowie Weil am Rhein ausgewählt worden. Diesen Polizeirevieren wurden jeweils fünf Kameras zur Verfügung gestellt, sodass jeweils ein Streifenteam pro Dienstgruppe von nun an mit einer Kamera ausgestattet ist.Die Kameras werden an der Uniform der Polizeibeamtinnen und -beamten befestigt und können im Bedarfsfall, beispielsweise beim aggressiven Verhalten gegenüber Polizeibeamten, zur Video- und Tonaufzeichnung eingeschaltet werden.Durch diese Erprobung sollen erste Erkenntnisse zur Wirkung von Bodycams erlangt werden.