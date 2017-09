Weil am Rhein Polizei empfiehlt: Am besten Weil am Rhein weiträumig umfahren

Polizei empfiehlt: Am besten Weil am Rhein weiträumig umfahren

Die Bundesstraße 3 wird im Bereich des Bahnhofs für knapp eine Woche vollständig gesperrt. Die Polizei nennt alternative Routen.

In Weil am Rhein wird bis zum Dienstag nächster Woche, 12. September, um 17 Uhr die Bundesstraße 3 im Bereich des Bahnhofs voll gesperrt. Wie sich das auf den Verkehr auswirken wird, wagt noch niemand vorherzusagen. Doch in einem ist sich Kathrin Mutter, die Leiterin des Weiler Polizeireviers sicher: „Am besten ist es, in den nächsten Tagen Weil weiträumig zu umfahren.“

Von Eimeldingen her böten sich da etwa für den Weg in Richtung Friedlingen die Autobahn aber auch die Alte Straße an, von Haltingen aus komme man dorthin über den Rebgarten oder den Palmrainzubringer. Von Friedlingen gehe es über die Hauptstraße und die Friedensbrücke in die Innenstadt – sofern nicht der Schlaufenkreisel überlastet sei. Ein großer Teil des Verkehrs werde nämlich durch die Bühlstraße und die Innenstadt rollen, befürchtet Kathrin Mutter.

Mit Halteverbotsschildern hat die Verkehrsabteilung der Stadt zumindest schon einmal in der Turmstraße dafür gesorgt, dass dort der Verkehr möglichst ungehindert fließen kann. Der Weg durch die Bühlstaße, entlang der Hauptstraße zur Turmstraße und auf der dann bis zur Zollfreien Straße zum Stuhlkreisel, ist auch die offizellen Umleitung.

Grund für die Sperrung ist das Einheben von Stahlkonstruktionen für den sogenannten Dreizack. Die tonnenschweren Teile werden auf der Bundesstraße 3 montiert und auch der Kran muss auf der Straße stehen. Der Zugang für Fußgänger zum Bahnhof bleibt aber bestehen.