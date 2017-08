Weil am Rhein Notorischer Ladendieb verspeist Sandwich im Einkaufsmarkt

Weil am Rhein

Zum wiederholten Male beschäftigte ein Mann in Weil am Rhein die Polizei.

Der 28-Jährige ging am Montag um die Mittagszeit in einen Einkaufsmarkt und schaute sich um. Schließlich verspeiste er ein Sandwich und spülte es mit einem Getränk hinunter - ohne das Ganze zu bezahlen, wohlgemerkt. Dies schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht.Der Hausdetektiv beobachtete den Mann bei dessen Treiben und rief die Polizei. Die durchsuchte den 28-Jährigen und fand Tabakwaren, die unter der Kleidung versteckt waren.Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann seinen Lebensunterhalt offenbar durch Begehung von Diebstählen bestreitet und schon mehrere Male angezeigt wurde.