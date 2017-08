vor 59 Minuten jsc Weil am Rhein Nächtliche Steinwürfe in Wohnung - Polizei stellt Übeltäter

Hilfe der Polizei benötigte eine in Weil-Friedlingen wohnhafte Frau am frühen Dienstagmorgen. Sie wurde kurz vor 4 Uhr aus dem Schlaf gerissen, als Kieselsteine durch ein offen stehendes Fenster in ihre Wohnung flogen.