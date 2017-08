101 Liegestütze auf Knöcheln in einer Minute, das macht Roman Dossenbach aus Weil am Rhein so schnell keiner nach.

Fünf Monate hat es gedauert. So lange musste Roman Dossenbach warten, bis er nun endlich Gewissheit hat: Sein sensationeller Weltrekordversuch am 25. März in Wien, vor einer Kulisse von 2000 Fans, die ihn anfeuerten, wurde anerkannt. Niemand hat je mehr Liegestütze auf Knöcheln in einer Minute geschafft.

„Das ist eine Marke, die erst einmal Bestand hat“, freut sich Dossenbach. Denn was ihm im Frühjahr in Wien gelungen war, das hätte er selbst nicht für möglich gehalten. „Der bisherige Rekord lang bei 91 Liegestütze und 95 habe ich im Extremfall für möglich gehalten“, berichtet er. Dass er dann in Wien vor der unglaublichen Kulisse von 2000 Fans derart über sich hinauswachsen konnte, macht ihn unheimlich stolz. Mit 101 Liegestütze auf Knöcheln hat er den Weltrekord in eine ganz neue Dimension geführt.

Es ist sein fünfter Weltrekord

Der Ehrgeiz des 59-Jährigen ist mit dem inzwischen fünften Weltrekord, den er in den drei anerkannten Disziplinen beim Liegestütze machen, nun vorweisen kann, aber noch lange nicht gestillt. Dass ihm nämlich der Stundenweltrekord auf Knöcheln im Frühjahr aberkannt wurde, wurmt ihn ganz beträchtlich – nicht weil Dossenbach ein schlechter Verlierer wäre, sondern weil er sich mit der riesigen Fangemeinde der Extremsportler einig ist, dass der nun gültige Weltrekord nicht ganz regelkonform ausgeführt wurde.

Vor drei Wochen hat er daher schon einen ersten erfolgreichen Versuch unternommen – anerkennen lassen will er sich den aber noch nicht, „weil ich mir sicher bin, dass ich das noch besser kann“, wie er erklärt. Erst wenn er mit sich zufrieden ist, will er den Versuch melden.

Videokamera dokumentiert Versuche

Jeder Versuch muss dazu von zwei Videokameras aus unterschiedlichen Richtungen gefilmt werden, damit genau festgestellt werden kann, ob die Armhaltung stimmt und die Stütze auch korrekt ausgeführt wurden. Dazu kommt eine Dokumentation mit Fotos, die entsprechend aufbereitet werden müssen, und auch die Zeitnahme muss amtlich bestätigt sein.

„Das allein hat mich bei dem letzten Versuch fast zwei Monate an Nacharbeit gekostet, bis ich alles so weit hatte, dass ich es formgerecht einreichen konnte,“, erklärt Dossenbach, der erst vor fünf Jahren mit dem Training der Liegestütze begonnen hat. Und dann lockt noch der Stundenweltrekord für „normale“ Liegestütze: Die Marke von 2700 visiert Dossenbach dort an.

Wer den Rekordversuch mit eigenen Augen sehen will, kann sich das Video anschauen.